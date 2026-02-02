快訊

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

賴總統明親自主持記者會 說明台美合作進展

中國「漂浮的長城」演練鎖台 外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

豐興鋼筋新盤價每公噸漲200元 鋼市向好的明確信號

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

主力上市電爐廠豐興（2015）、威致（2028）2日鋼筋新盤價每公噸漲200元，市場解讀為鋼市向好的明確信號，儘管年關將近交投趨於清淡，但成本端的推升已讓鋼筋價格提前啟動，為金馬年行情迎來好彩頭。

上市電爐廠主管說，受惠於國際原物料價格底部支撐強勁，加上市場預期農曆年後營造廠將迎來大規模補庫存潮，鋼筋價揚不令人意外。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料價格漲跌互見。美國大船廢鋼與日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼漲至每公噸316美元，澳洲鐵礦砂由105.4美元下跌至104.75美元。

豐興業務會議拍板，國內廢鋼基價平盤，鋼筋每公噸上漲200元，型鋼產品維持平盤。

豐興 原物料 鐵礦砂 鋼鐵

延伸閱讀

豐興鋼筋2日可望開漲盤

中鋼、群創 四檔活力旺

三房兩廳只要11萬？1975年台灣房價大公開

豐興 廢鋼、型鋼盤價調漲

相關新聞

政策緊箍咒！房市5顆未爆彈倒數計時中 房仲公會：裝睡的人叫不醒

台灣房地產市場持續探底，交易量急凍、信心潰散，房仲全國聯合會理事長王瑞祺2日示警，當前房市已不只是景氣循環問題，而是在長...

華航力挺Team Taiwan前進日本 一起為台灣棒球加油

華航2日宣布全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，正式贊助 Team Taiwan 包機，陪伴球員前進日本參加 2026 ...

1月六都買賣移轉棟數月減8.3% 中信房屋：價格認知成買氣復甦關鍵

根據六都地政局公布的1月份建物買賣移轉棟數，2026年1月台北市2,128棟、月減8.7％、年增32.7％，新北市4,0...

中工雲宇宙AI園區75億交易羅生門？公司澄清屬MOU階段

中華工程「中工雲宇宙AI園區」高達75億元的不動產交易，近日因資訊揭露出現落差，引發市場關注。中工股東黃文泰今（2）日已...

1月六都移轉棟數大增28% 專家兩個字戳破市場回神說

2026年開春首月移轉數據出爐，住商機構統計六都地政局資料，六都一月買賣移轉棟數達1萬8,237棟，月減8.3%，年漲2...

遭控隱匿「中工雲宇宙AI園區」交易 中工發布三大聲明重砲回擊

針對2日有股東黃文泰向主管機關檢舉「中工雲宇宙AI園區」不動產交易資訊揭露落差一事，中工（2515）發布三大聲明表示，第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。