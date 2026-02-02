新青安7月底到期 可望朝三方向調整推出2.0版

新青安即將在7月底到期，目前已知，新青安推出2.0版的可能性很高，但會作寬限期、利率，以及借款人年紀和年限的三大調整，來推出2.0版，財政部將邀集八大公股行庫對此進行討論後拍板定案。

提到將在7月底到期的新青安，台銀總經理吳佳曉表示，新青安是不錯的政策，未來也有續推的可能，而有幾個方向正在進行檢討，會有別於過去，包括了借款年紀與貸款年限之間的限制，這在新青安過去是沒有的，另外寬限期在新青安時給了5年（原本是3年），可能會縮短，以及1.775%的利率在取消補貼之後，利率會恢復到2.275%，新的利率水準將如何訂定這三個問題。

所謂的借款人的年紀和貸款年限之間的限制，通常業界有二種作法，一種是二者相加不超過75，另一種較寬鬆的為80，以前者最為主流，但目前新青安只有最長貸款40年的限期，至於借款年紀則沒有限制，因此兩者相加之後，經常已超過80，未來即使新青安2.0版上路，也會加入這個限制。

這三面向財政部已有召公股行庫討論該如何進行微幅調整，吳佳曉也對利率指出，即使利率取消補貼之後恢復到2.275%的原利率，以目前市場利率水準（首購利率普遍已在2.5%、2.6%以上），在市場上仍然相對有競爭力。

在房貸業務方面，台銀去年的房貸成長約1300億，對於今年房市展望，吳佳曉說明，目前有9成來自於自用住宅與首購，今年仍將維持這個方向。至於今年房貸成交量，目前則較保守看待。