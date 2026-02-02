快訊

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

賴總統明親自主持記者會 說明台美合作進展

中國「漂浮的長城」演練鎖台 外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

新青安7月底到期 可望朝三方向調整推出2.0版

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新青安7月底到期，可望朝三方向調整推出2.0版。圖／本報資料照片
新青安7月底到期，可望朝三方向調整推出2.0版。圖／本報資料照片

新青安即將在7月底到期，目前已知，新青安推出2.0版的可能性很高，但會作寬限期、利率，以及借款人年紀和年限的三大調整，來推出2.0版，財政部將邀集八大公股行庫對此進行討論後拍板定案。

提到將在7月底到期的新青安，台銀總經理吳佳曉表示，新青安是不錯的政策，未來也有續推的可能，而有幾個方向正在進行檢討，會有別於過去，包括了借款年紀與貸款年限之間的限制，這在新青安過去是沒有的，另外寬限期在新青安時給了5年（原本是3年），可能會縮短，以及1.775%的利率在取消補貼之後，利率會恢復到2.275%，新的利率水準將如何訂定這三個問題。

所謂的借款人的年紀和貸款年限之間的限制，通常業界有二種作法，一種是二者相加不超過75，另一種較寬鬆的為80，以前者最為主流，但目前新青安只有最長貸款40年的限期，至於借款年紀則沒有限制，因此兩者相加之後，經常已超過80，未來即使新青安2.0版上路，也會加入這個限制。

這三面向財政部已有召公股行庫討論該如何進行微幅調整，吳佳曉也對利率指出，即使利率取消補貼之後恢復到2.275%的原利率，以目前市場利率水準（首購利率普遍已在2.5%、2.6%以上），在市場上仍然相對有競爭力。

房貸業務方面，台銀去年的房貸成長約1300億，對於今年房市展望，吳佳曉說明，目前有9成來自於自用住宅與首購，今年仍將維持這個方向。至於今年房貸成交量，目前則較保守看待。

房貸 借款人 公股行庫 財政部 台銀 房市 自用住宅

延伸閱讀

房市泡沬破裂有多慘？ 專家：中國大陸出現離奇「貸款賣屋潮」

玉山房貸數位服務升級

退休金算盤／長年期房貸 當心影響退休品質

財政部統計出爐！新青安12月撥貸364.71億元 去年4月以來新高

相關新聞

政策緊箍咒！房市5顆未爆彈倒數計時中 房仲公會：裝睡的人叫不醒

台灣房地產市場持續探底，交易量急凍、信心潰散，房仲全國聯合會理事長王瑞祺2日示警，當前房市已不只是景氣循環問題，而是在長...

華航力挺Team Taiwan前進日本 一起為台灣棒球加油

華航2日宣布全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，正式贊助 Team Taiwan 包機，陪伴球員前進日本參加 2026 ...

1月六都買賣移轉棟數月減8.3% 中信房屋：價格認知成買氣復甦關鍵

根據六都地政局公布的1月份建物買賣移轉棟數，2026年1月台北市2,128棟、月減8.7％、年增32.7％，新北市4,0...

中工雲宇宙AI園區75億交易羅生門？公司澄清屬MOU階段

中華工程「中工雲宇宙AI園區」高達75億元的不動產交易，近日因資訊揭露出現落差，引發市場關注。中工股東黃文泰今（2）日已...

1月六都移轉棟數大增28% 專家兩個字戳破市場回神說

2026年開春首月移轉數據出爐，住商機構統計六都地政局資料，六都一月買賣移轉棟數達1萬8,237棟，月減8.3%，年漲2...

遭控隱匿「中工雲宇宙AI園區」交易 中工發布三大聲明重砲回擊

針對2日有股東黃文泰向主管機關檢舉「中工雲宇宙AI園區」不動產交易資訊揭露落差一事，中工（2515）發布三大聲明表示，第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。