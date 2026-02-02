「中工雲宇宙AI園區」75億交易查無重訊 小股東黃文泰要求公權力調查

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

中工（2515）股東黃文泰2日向金管會證期局和台灣證券交易所檢舉中工指標建案「中工雲宇宙AI園區」一筆高達75億元的不動產交易，不僅公開資訊觀測站查無後續重大訊息，實價登錄金額也查無相關資料，形成羅生門，希望公權力介入調查，維護股東權益與資訊充分且即時揭露的秩序。

中華工程主力打造的中工雲宇宙AI園區，位於新北市土城工業區，總樓地板面積約1萬6,000坪，主打AI與智慧綠建築永續概念，預計今年第2季取得使用執照，開始銷售入帳，可望大幅挹注營收，成為中工營運成長的重要動能。

依公開資訊觀測站資料，中工於2023年10月12日公告，與鴻海（2317）集團子公司鴻運科簽署「中工雲宇宙AI園區」房屋及車位預購意向書，交易金額為75億元；同日，鴻運科方面亦發布對等公告。該筆交易金額龐大，對雙方資本支出與資產布局均具重要性，也被列入中工年報重要契約項下。

但小股東黃文泰指出，自雙方公告簽署意向書至今，市場未查得後續已完成正式不動產買賣契約、完成交割，或列為固定資產的重大訊息公告；這筆交易是否已實質成立、是否仍停留在意向階段，股東十分關注，資訊應該充分且即時揭露。

今年1月27日媒體報導引述中工說法指出，土城雲宇宙AI園區「對預計銷售部分，已銷售20%，金額達75億元」，並稱將在取得使用執照後陸續交屋入帳。

不過，黃文泰指出，由於公司說法具體，外界解讀為交易已有明確進展，但該項訊息並未同步以重大訊息方式公告，引發投資人對資訊揭露一致性的質疑。

黃文泰質疑，如果這筆交易尚未完成正式契約簽署，預購意向書是否可直接對外表述為「已銷售」或「已完成交易」，恐造成一般投資人對交易完成度的誤判；但若交易確已達成具拘束力契約，依法應辦理重大訊息揭露，卻又看不到相關的重訊公告。

另一方面，黃文泰指出，比對內政部實價登錄資料，目前僅查得該園區近期數筆預售交易，合計金額約2億元左右，與75億元規模存在顯著差距，與媒體所稱銷售金額並不相符，也讓外界更加關注整體交易結構與進度。

黃文泰強調，更令人驚訝的是，媒體刊出銷售進展的同日，中工股票出現鉅額成交量，時間點的重疊引發投資人討論。

基於上述資訊落差與認定爭議，中工股東黃文泰2日具名向金管會證期局和證交所檢舉，要求針對這筆交易的實際進度、銷售認定基準，以及重大訊息揭露是否完備進行查核，並呼籲主管機關督促公司透過公開資訊觀測站做出一致且具體說明。

中工 股東 AI

