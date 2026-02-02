1月買賣棟數年增28% 房仲喊虛胖「上半年難見春燕」

2026年開春首月移轉數據出爐，住商機構統計六都地政局資料，六都一月買賣移轉棟數共1萬8,237棟，年增28%，但月減8.3%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，今年一月有完整工作日，但去年春節於1月底開始，工作天數少，造成今年一月買氣看似與去年同期相比增幅大增，但其實是「虛胖」現象。

根據六都地政局統計，六都1月買賣移轉棟數全部呈現月減態勢，其中以新北市月減13.8%幅度最大；年增率部分，台南市以47%的驚人增幅居冠，新北市年增40%次之。

賴志昶分析，一月六都買氣與上月相比全數下滑，主因是去年12月為傳統房市旺季，建商趕在年底前交屋，墊高去年底移轉棟數基期，在邁入一月後，交屋量稍歇，加上打房政策持續發酵，自住客觀望心態濃厚，導致交易量能下滑。

台南、新北出現驚人年增幅，除工作天數差異外，台南近期受惠於南科周邊熱區如永康、歸仁區，持續有新建案交屋挹注，支撐基本盤；新北市則因板橋、三重區等第一環行政區重劃區進入交屋高峰期，數據表現相對亮眼。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，央行第七波信用管制措施未見鬆綁，房貸水位緊繃問題依舊難解，加上經濟景氣變數仍多，目前交易量多來自於剛性需求與預售屋交屋支撐。