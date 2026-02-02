春節時差有撐 6都1月移轉年增逾2成、月減透露房市盤整

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
六都近年一月同期買賣移轉棟數統計。
2026年六都首月買賣移轉棟數出爐。依各地政局統計，1月六都合計買賣移轉1萬8237棟，月減8.3%，但年增28.2%。房市數據呈現「年增亮眼、月減全面」的分歧走勢，市場普遍認為，主要反映春節時差與比較基期效應，實際買氣仍未脫離盤整格局。

觀察各都表現，台北市1月移轉2128棟，月減8.7%、年增32.7%；新北市4033棟，月減13.8%、年增40.9%；桃園市3559棟，月減6.1%、年增27.6%；台中市3509棟，月減11.2%、年增8.0%；台南市2041棟，月減1.4%、年增47.9%，為六都之冠；高雄市2967棟，月減3.3%、年增26.7%。六都全數呈現月減，其中以新北市減幅最大。

住商機構分析，今年1月適逢春節前夕，工作天數完整，但去年春節落在1月底，行政作業與交屋流程受假期影響，導致比較基期偏低，使今年年增率出現放大現象，屬於「數據虛胖」。此外，去年12月為傳統房市旺季，建商趕在年底交屋，墊高基期，也使1月月減走勢更為明顯。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年首月六都年增率全面轉正，主要仍與去年同期春節長假、工作天數較少有關，但若從月增率觀察，各都會區同步回落，顯示房市仍處於盤整階段，距離穩定回溫仍有一段路要走，後續仍須觀察季節性因素淡化後的實際表現。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨也提醒，央行第七波信用管制尚未鬆綁，房貸水位緊繃問題依舊存在，目前交易量多仰賴剛性需求與預售屋交屋支撐。隨著2月進入春節與連假，工作天數減少，短期移轉棟數恐再修正，若政策未見調整、價格未明顯回檔，房市仍將維持「量縮價盤」格局。

