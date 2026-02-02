鋼市過好年！中鋼3月盤價七大類鋼品全漲500元 第1季有底氣

鋼市過好年，中鋼（2002）2日開出3月盤價，七大類鋼品每公噸全部調漲500元，中下游鋼廠內外銷報價有望調高，鋼鐵股第1季有底氣。

中鋼指出，全球經濟展現韌性，製造業需求端逐步回穩，有利啟動補庫存循環。美國聯準會持續邁向降息周期，美元回落有助國際大宗商品價格看漲。美國經濟表現維持穩健，歐洲經濟穩步復甦，中國大陸推動大規模「以舊換新」政策提振內需，IMF將今年全球經濟成長率預測由3.1%上修至3.3%。台灣民間消費量能穩步回升，加以台美關稅談判優於預期，出口貿易動能可望延續，經濟內外表現溫和擴張。

鋼鐵市場方面，鐵礦砂價格在每公噸100美元至105美元水準，冶金煤行情突破每公噸250美元，鋼鐵生產成本持續上揚。

美國熱軋行情延續自去年第4季以來的漲勢，歐盟CBAM碳邊境稅新制帶動當地行情回升。中國大陸去年粗鋼產量年減4.4%，供需結構持續改善，寶武、鞍本等鋼廠三月板材每公噸均調漲人民幣100元、約14美元，亞洲鋼廠出口報價穩步上漲，國際鋼市自谷底回升態勢確立。

中鋼指出，全球鋼市朝正向發展，終端需求漸次釋出，價量結構明顯改善，下游供應鏈紛積極回補庫存。為順應國際行情走勢並反映煉鋼成本上漲壓力，3月月盤產品全面調漲，並依個別產業需求實施多元方案，持續強化用鋼產業接單競爭力，以期與下游客戶共同把握需求復甦商機。