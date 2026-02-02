六都1月買賣移轉全下滑！專家：回溫還有一段路要走

六都2026年首月的買賣移轉棟數揭曉，六都相較上月全部減少，總計18,237棟，月減8.3%，其中新北月減13%最多，其次為台中月減11%。若和去年同期相比，則六都均增加，年增幅達28%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年首月六都買賣移轉的年增率皆為正成長，主要是去年同期逢春節長假，工作天數少，交屋過戶的行政作業有所延遲，也使今年1月在比較基期低的情況下，年增率表現亮眼。

但觀察月增率，各都均較去年12月下滑，顯示房市買氣仍未脫盤整格局，市場距離穩定回溫還有一段路要走。

張旭嵐指出，每年前兩個月，節日假期多，從年底到年初的過戶流程，易受假日影響，也使得去年底交易量增的小陽春，須待季節性因素淡化後，才會反映在數據上。

由於政策環境依然緊縮，即使後續數據偶有佳作，也僅是短期波動，須等到打炒房政策明顯放寬，才有可能再現榮景。

觀察各都表現，台南市月減1%，年增47%皆為六都最佳，要是歸仁、安平與去年同期相比，分別大增278棟、189棟，成為台南市買賣移轉的中流砥柱。