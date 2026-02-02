南投市一期青宅讓售卡關 開賣年餘仍剩18戶…縣府曝真正原因

為降低青年購屋壓力，南投縣推出青年住宅，以市價8折讓售，不料前年竣工開賣的第一期45戶，自去年中下旬至今已半年，仍維持18戶沒賣出，讓售毫無進度疑卡關。縣府說明，正研商放寬申購條件，待確認後才會進行第二次公告讓售。

縣府在南投市文化路興建青年住宅，第一期共45戶，以市價8折讓售，3、4房型價格在680至1116萬元不等，前年中下旬竣工開賣，吸引500多人申購，不料碰上政府打房，至今45戶還沒賣完；第二期共55戶則於去年8月動土開工。

去年6月有議員質詢，前年青宅開放讓售後正取45人，僅26戶選屋、19戶放棄，棄購率達4成；縣府回應，多因預算不足、預期房價下跌、受關稅波及等影響購屋意願。之後，雖開放備取承購，至今仍有18戶未賣出，讓售疑持續卡關。

對此，縣府表示，第一期青年住宅開放讓售後，受到房市景氣低迷、限貸令等影響，部分民眾礙於財力問題放棄承購權，為此現正滾動式調整研商放寬承購條件，待確認資格後將進行第二次青年住宅讓售公告，才會開放縣民登記申購。