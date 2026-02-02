1月車市3.5萬台與去年持平 關稅不確定性壓抑買氣

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

1月車市在政府新購貨物稅補助及汰舊換新政策延長的帶動下，加上各大品牌於農曆年前積極推出促銷活動搶攻買氣，整體需求維持穩定。然而，月中因美國進口車關稅政策未明，市場氛圍轉趨保守，消費者觀望情緒升溫，使銷售動能略受影響。最終，1 月總市場領牌數為 35,073 台（去年比100%）。

和泰車並展望2月整體市場，因農曆年假及228連假導致工作天數減少影響，總市場登錄預估總市場為26,000 台，年減6%

和泰汽車旗下 TOYOTA 與 LEXUS 1月合計登錄 14,787 台，月增1%，市占率達 42.2%，為歷年次高 (最高：2025年1月46.6%)。

TOYOTA 1 月登錄 11,614 台，以 33.1% 市占率穩居全市場第一。在車款表現上，TOYOTA 1月於各大主流級距皆繳出亮眼成績。冠軍休旅 COROLLA CROSS 全月登錄 4,604 台，搭配國產小休旅 YARIS CROSS 的 1,229 台，兩款車合計在國產休旅市場中市占率達 48.8%，近5成占比。大改款 RAV4 上市後反應熱烈，雖受全球熱銷造成的車源短缺影響，1 月僅能掛牌1,822 台，仍穩坐進口休旅市場冠軍。電動車方面，bZ4X 在續航力提升與具競爭力的價格優勢下，1月登錄291 台，拿下當月電動車市場冠軍。商用車部分，深受中小企業肯定的 TOWN ACE 維持強勢表現，全月掛牌 1,137 台，持續展現強勁銷售力道。

本月美製進口車關稅議題持續影響市場買氣，消費者普遍抱持觀望心態，導致購車決策遞延。受此影響，2026 年1月份高級車市場總登錄數僅7,234台，年減26.1%。在總市場需求量縮的環境下，LEXUS仍在1月份登錄3,173台，當月高級車市場占有率高達43.9%，居高級車市場No.1。

