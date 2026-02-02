快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

華航力挺Team Taiwan前進日本 一起為台灣棒球加油

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航正式贊助 Team Taiwan 包機，陪伴球員前進日本參加 2026 世界棒球經典賽。華航／提供
華航正式贊助 Team Taiwan 包機，陪伴球員前進日本參加 2026 世界棒球經典賽。華航／提供

華航2日宣布全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，正式贊助 Team Taiwan 包機，陪伴球員前進日本參加 2026 世界棒球經典賽（WBC, World Baseball Classic），華航安全可靠的存在，讓選手們以最佳狀態迎接國際挑戰，勇闖世界級舞台。

棒球是台灣最具代表性的運動之一，也是凝聚全民感動的重要力量，華航此次贊助包機，除了讓球員重溫世界棒球 12 強賽的感動，更期盼能喚醒全民的棒球魂，華航支持的旅美棒球好手林昱珉、陳柏毓、鄭宗哲也積極為 WBC 備戰，此行將由華航把全台灣的加油聲化作旅程中舒適的飛行體驗，陪伴 Team Taiwan 以最高士氣迎戰世界強隊。

為了讓全台球迷更貼近本次經典賽事，華航特別打造 Team Taiwan 應援專屬網站，同步推出首波日本航線促銷活動，即日起至 2 月 22 日，台灣出發日本全航線祭出最低 78 折起優惠，精選航線台北－東京成田 TWD 9,492 元起、台北－大阪 TWD 9,660 元起（以上均為未稅價）。2 月 24 日開始，也將透過趣味集氣的粉絲互動遊戲，抽卡提供促銷折扣碼，邀請球迷親臨日本，開啟專屬應援之旅為中華隊喝采。

為迎接即將開打的世界棒球經典賽，華航也加入「冠軍之路」紀錄片企業包場活動，重溫 Team Taiwan 在世界棒球 12 強賽中奪冠的熱血時刻，透過紀錄片再次感受球員的拚搏精神與團隊力量，象徵華航以實際行動為國家隊暖身加油，展現企業對運動產業的支持。華航將持續與全民並肩，期待 Team Taiwan 再度締造耀眼佳績，為台灣留下最振奮人心的篇章。

延伸閱讀

MLB／鄭宗哲再遭國民隊DFA 休賽季第4度

MLB／國民當家游擊陷交易傳聞 美媒分析鄭宗哲未來定位

MLB／1個月內換第4隊 鄭宗哲轉戰國民

MLB／大都會為賈西亞騰出空間 鄭宗哲一個月內第3度被DFA

相關新聞

政策緊箍咒！房市5顆未爆彈倒數計時中 房仲公會：裝睡的人叫不醒

台灣房地產市場持續探底，交易量急凍、信心潰散，房仲全國聯合會理事長王瑞祺2日示警，當前房市已不只是景氣循環問題，而是在長...

華航力挺Team Taiwan前進日本 一起為台灣棒球加油

華航2日宣布全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，正式贊助 Team Taiwan 包機，陪伴球員前進日本參加 2026 ...

車市平穩 台灣車市1月總市場領牌數為35073台

政府新購貨物稅補助及汰舊換新政策延長帶動，加上各大品牌於春節前積極推出促銷活動搶攻買氣，整體需求維持穩定，但月中因美國進...

房市量縮急凍 房仲聯合會理事長王瑞祺警告「5顆未爆彈倒數中」

台灣房市交易急凍、信心持續下探。房仲全國聯合會理事長王瑞祺今日警告，當前房市問題已非單純景氣循環，而是在長期政策干預與信...

房仲公會曝5顆未爆彈倒數計時 恐出現「急跌式修正」

房市交易量急凍、信心潰散，房仲全國聯合會理事長王瑞祺2日示警，當前房市已不只是景氣循環問題，而是在長期政策干預與信用緊縮...

都更同意門檻過了嗎？ 雙北合作「自動核算」不用再搞老半天了

為加快都更流程，北市地政局2日宣布與新北市合作，讓台北市「自動核算程式」飛越淡水河，在台北市申請新北市的「都市更新用第三...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。