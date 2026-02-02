華航力挺Team Taiwan前進日本 一起為台灣棒球加油

華航2日宣布全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，正式贊助 Team Taiwan 包機，陪伴球員前進日本參加 2026 世界棒球經典賽（WBC, World Baseball Classic），華航安全可靠的存在，讓選手們以最佳狀態迎接國際挑戰，勇闖世界級舞台。

棒球是台灣最具代表性的運動之一，也是凝聚全民感動的重要力量，華航此次贊助包機，除了讓球員重溫世界棒球 12 強賽的感動，更期盼能喚醒全民的棒球魂，華航支持的旅美棒球好手林昱珉、陳柏毓、鄭宗哲也積極為 WBC 備戰，此行將由華航把全台灣的加油聲化作旅程中舒適的飛行體驗，陪伴 Team Taiwan 以最高士氣迎戰世界強隊。

為了讓全台球迷更貼近本次經典賽事，華航特別打造 Team Taiwan 應援專屬網站，同步推出首波日本航線促銷活動，即日起至 2 月 22 日，台灣出發日本全航線祭出最低 78 折起優惠，精選航線台北－東京成田 TWD 9,492 元起、台北－大阪 TWD 9,660 元起（以上均為未稅價）。2 月 24 日開始，也將透過趣味集氣的粉絲互動遊戲，抽卡提供促銷折扣碼，邀請球迷親臨日本，開啟專屬應援之旅為中華隊喝采。

為迎接即將開打的世界棒球經典賽，華航也加入「冠軍之路」紀錄片企業包場活動，重溫 Team Taiwan 在世界棒球 12 強賽中奪冠的熱血時刻，透過紀錄片再次感受球員的拚搏精神與團隊力量，象徵華航以實際行動為國家隊暖身加油，展現企業對運動產業的支持。華航將持續與全民並肩，期待 Team Taiwan 再度締造耀眼佳績，為台灣留下最振奮人心的篇章。