採買年貨有好康 台糖蜜鄰推平價專區最低76折

為讓民眾能以最划算的價格、採買最安心的年貨，全台20家台糖蜜鄰便利超市自2月1日起至28日止推出「平價商品專區」，精選台糖有機米、食用油、砂糖、罐頭，及安心豚豬肉等多項民生產品，最低下殺76折，歡迎民眾來台糖蜜鄰一站式備齊好料，讓年節餐桌安心又豐盛，還能「馬」上省荷包，輕鬆迎接好運奔騰的馬年新春。

台糖表示，台糖公司長期配合物價穩定政策，儘管原料成本波動，民生用砂糖及沙拉油零售價仍未調漲，小包裝砂糖每公斤維持36元、3公升小包裝沙拉油則是每瓶169元；在萬物齊漲的時代，台糖於自有通路蜜鄰超市設置平價專區，提供國人物美價廉的民生商品。此次平價專區更祭出最低76折優惠，包括台糖紅花籽油1L每瓶特價182元（原價240元）、台糖芥花油1L每瓶特價117元（原價153元）等，是民眾年節備貨最經濟實惠的選擇。

台糖指出，平價專區主打多項台糖熱銷商品，包含有機米、食用油（沙拉油、葵花油及紅花籽油）、砂糖（二砂、細砂、晶冰糖），以及罐頭（鮪魚、鳳梨、玉米粒、蕃茄汁秋刀魚及安心豚豬肉醬）等品類，均以優惠價供應；並因應過年圍爐需求，提供安心豚冷藏豬肉及小包裝冷凍肉系列等多元選擇。另有多款春節禮盒，如團圓圍爐組合（安心豚肉片及火鍋餃）、高地小農咖啡、富貴橄欖油、台糖蜆精及台糖活力養生飲等保健品，送禮自用兩相宜。

台糖說，春節期間是全家人團聚的重要時刻，民生用品需求隨之增加，台糖將持續關注物價走勢，透過平價專區、不調漲政策及優惠促銷行動，響應政府穩定物價措施，陪伴民眾迎接溫暖又不傷荷包的新年。