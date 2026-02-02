車市平穩 台灣車市1月總市場領牌數為35073台

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣車市1月總市場領牌數為35073台，與去年12月持平。圖／本報資料照片
政府新購貨物稅補助及汰舊換新政策延長帶動，加上各大品牌於春節前積極推出促銷活動搶攻買氣，整體需求維持穩定，但月中因美國進口車關稅政策未明，市場氛圍轉趨保守，消費者觀望情緒升溫，使銷售動能略受影響，台灣車市1月總市場領牌數為35073台，與去年12月持平。

汽車龍頭和泰車旗下TOYOTA與LEXUS 1月合計登錄14787台，月增1%，市占率達42.2%，為歷年次高。

和泰車表示， TOYOTA 1月登錄11614台，以33.1%市佔率穩居全市場第一，其中，冠軍休旅COROLLACROSS全月登錄4604台，搭配國產小休旅YARIS CROSS的1229台，兩款車合計在國產休旅市場中市佔率達48.8%，近5成占比。

同時，和泰車表示，大改款RAV4上市後反應熱烈，雖受全球熱銷造成的車源短缺影響，1月僅能掛牌1822台，仍穩坐進口休旅市場冠軍。電動車方面，bZ4X在續航力提升與具競爭力的價格優勢下，1月登錄291台，拿下當月電動車市場冠軍。

和泰車指出，美製進口車關稅議題持續影響市場買氣，消費者普遍抱持觀望心態，導致購車決策遞延，受此影響，2026年1月高級車市場總登錄數僅7234台，去年比73.9%。在總市場需求量縮的環境下，LEXUS仍在1月登錄3173台，當月高級車市場占有率高達43.9%，居高級車市場第一。

展望2月，和泰車表示，因春節年假及228連假導致工作天數減少影響，總市場登錄預估總市場為26000台，年減6%，同時，TOYOTA 2月將針對熱銷車款ALTIS汽油車型提供70萬高額零利率、TOWN ACE 50萬高額零利率專案，並享全車系5年14萬公里延長保固等優惠，持續刺激市場買氣。

