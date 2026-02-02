momo 首度進駐2026台北國際書展 打造 O2O 沉浸式閱讀空間

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

瞄準寒假追更與動漫 IP 收藏熱潮，富邦媒（8454）旗下momo購物網宣布首度進駐2026台北國際書展（世貿一館）。momo以「閱讀不休眠，回購不斷電」為主題，2月3日起推出O2O串連體驗，首度設置momoBOOK 閱讀器體驗區，將書展現場探索延伸至線上書單與活動，打造「展場互動與線上延續」的雙重閱讀旅程。

隨著閱讀型態加速走向行動化與數位化，momo指出，電子閱讀器已從單一科技產品，逐步走向更貼近日常的閱讀載具，根據momo站上會員數據顯示，2025年第4季電子書整體年成長近四成，電子書閱讀時長平均較第3季激增50%，聽書服務使用時長亦成長30%，反映讀者對「隨時隨地、跨情境閱讀」的期待持續擴大，並進一步帶動實際選購需求。

momo於台北國際書展打造momoBOOK 專屬體驗空間，將「輕巧便攜、長效續航、可容納大量書庫」等特色，轉化為可上手的現場操作體驗。針對「寒假追更」與「通勤碎片時間」等日常情境，momo同步展示閱讀器與配件的搭配提案，協助讀者更輕鬆地把閱讀融入生活節奏。

momo表示，隨著動漫與影視改編熱潮持續擴大，讀者的「數位書架」正呈現跨載具、無時差的追更趨勢。越來越多消費者選擇以momoBOOK閱讀器作為因應長篇追更與碎片化閱讀的解決方案，讓閱讀從「想看」轉化為「能看、隨時看」的直覺體驗。

