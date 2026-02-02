房市量縮急凍 房仲聯合會理事長王瑞祺警告「5顆未爆彈倒數中」

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
房仲全國聯合會理事長王瑞祺今日示警，當前房市在長期政策干預與信用緊縮下，累積出5顆「尚未引爆、卻已開始倒數的未爆彈」。圖／房仲聯合會提供
台灣房市交易急凍、信心持續下探。房仲全國聯合會理事長王瑞祺今日警告，當前房市問題已非單純景氣循環，而是在長期政策干預與信用緊縮下，累積出5顆「尚未引爆、卻已開始倒數的未爆彈」，若未及時調整，恐引發區域性房價失速修正，甚至擴大為產業、金融與社會風險。

王瑞祺指出，2025年全國建物買賣移轉棟數雖勉力守在26萬棟，但若扣除預售完工、被迫交屋案件，真正反映市場溫度的中古屋交易量，已跌至近30年低點，對房仲與相關產業而言，已非修正，而是結構性寒冬。

他直言，政府歷經七波打房，房價未見合理回落，交易功能卻先被「卡死」，問題不在需求，而在政策錯置。首顆未爆彈即是2026至2028年約36萬戶預售完工交屋潮，卻遇上貸款成數縮水、銀行保守放款與買方信心退卻，部分買方非不願交屋，而是籌資困難，恐引發轉售潮湧入二手市場，重劃區與供給過量區面臨急跌式修正。

第二顆未爆彈則是首購與換屋族被擠出市場。王瑞祺指出，名義上首購可貸八成，實務卻僅五至六成，利率與寬限期條件轉趨嚴格，換屋族「先買後賣」幾乎停擺，市場流動性持續惡化。

第三顆風險來自中小型建商資金壓力。銷售放緩下，土地與槓桿成本較高的建商首當其衝，近期「土方之亂」更雪上加霜，若零星財務危機擴大，恐反向加深銀行緊縮態度。

第四顆未爆彈是房價下修對全民財富的衝擊。王瑞祺估算，全台約950萬戶住宅，若房價平均下跌一成，等同蒸發9.5兆元財富，規模相當於三年中央政府總預算。

第五顆未爆彈則是房仲與代銷倒閉潮。他指出，去年已有逾五成房仲業者逼近虧損邊緣，交易量一旦腰斬，恐出現關店與失業潮，衝擊內需與社會穩定。

王瑞祺呼籲，政府應正視市場流動性風險，調整信用政策、放寬換屋與第二屋貸款限制，避免房市「被卡死」，進而拖累整體經濟。

