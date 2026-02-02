快訊

遭諷「去中國旅遊的」！ 曹錦輝遲遲不出賽原因曝光

揭密！壽險匯率會計新制 金管會端6大配套讓外界服氣

中壢街頭槍響大作！男疑變造車牌拒檢衝撞 警連開10多槍追緝中

精誠策略聯盟日本伊藤忠商事 加速IT海外布局

中央社／ 台北2日電

資訊服務商精誠宣布，與日本大型綜合商社伊藤忠商事株式會社建立策略性聯盟，展開跨國業務合作；將結合精誠在台的產業經驗與客戶基礎，以及伊藤忠集團橫跨日本、北美與東南亞的國際事業網路，助力台灣客戶包括半導體及高科技製造產業，加速IT海外布局與營運落地。

精誠今天透過新聞稿指出，伊藤忠集團擁有子公司伊藤忠科技解決方案公司，提供IT（資訊科技）設備銷售、系統開發及運用維護服務；伊藤忠商事將擴大海外IT服務事業、拓展全球合作夥伴關係視為重要策略方針。

而精誠集團以提供企業全球IT服務，攜手台商布局海外市場為成長策略，雙方將以策略夥伴關係，深化合作，強化跨區跨域交付能力，為台灣企業在海外建廠及營運過程中提供IT服務支援。

精誠資訊表示，呼應全球半導體產業持續攀升的需求，台灣半導體上下游產業鏈也將產線與營運據點拓展至日本、北美及東南亞等地，帶動台商加速海外布局，也同步提升企業在跨國營運、系統建置、資安與維運等面向的IT投資需求。

精誠集團指出，未來將深化與伊藤忠集團的合作，從IT基礎建設、系統整合、資安到雲端服務，除了支持客戶全球化發展之外，也希望藉助伊藤忠集團橫跨日本、北美與東南亞市場的營運基礎，打造國際IT服務體系。

延伸閱讀

華航贊助Team Taiwan包機　陪伴台灣選手前進日本WBC世界棒球經典賽

Uniqlo發熱衣遇到勁敵了！日本網友激推「這款」台幣300元有找！

占比、排名、成長率全變了！金控海外曝險減美、轉日澳

不用飛日本！恆春文化中心典藏村上隆、草間彌生經典作品

相關新聞

房仲公會曝5顆未爆彈倒數計時 恐出現「急跌式修正」

房市交易量急凍、信心潰散，房仲全國聯合會理事長王瑞祺2日示警，當前房市已不只是景氣循環問題，而是在長期政策干預與信用緊縮...

房市量縮急凍 房仲聯合會理事長王瑞祺警告「5顆未爆彈倒數中」

台灣房市交易急凍、信心持續下探。房仲全國聯合會理事長王瑞祺今日警告，當前房市問題已非單純景氣循環，而是在長期政策干預與信...

都更同意門檻過了嗎？ 雙北合作「自動核算」不用再搞老半天了

為加快都更流程，北市地政局2日宣布與新北市合作，讓台北市「自動核算程式」飛越淡水河，在台北市申請新北市的「都市更新用第三...

太普高熊本推案、為全台首家參與台積電海外紅利建商 長期價值浮現

看準台積電海外布局衍生的「人才安頓」戰略需求，快速崛起的泰嘉集團旗下太普高（3284）斥資20億元，跨海到日本熊本台積腹...

泰嘉太普高的一小步…台灣建商的一大步 深度戰略行家讚歎跟進

泰嘉集團太普高跨海2000公里到日本熊本台積電廠區腹地推案，表面上看，這20億元投資案對泰嘉只是一碟小菜，事實上背後的深...

不只是導入AI！信義房屋如何用人機協作 成為《商業周刊》首屆「Ai創新百強」服務業鑽石獎唯一得主

AI時代，服務業轉型關鍵不在科技本身，而在人與AI的協作。當數據走進第一線，能否同時提升效率、專業與信任，已成為企業AI轉型的重要指標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。