精誠策略聯盟日本伊藤忠商事 加速IT海外布局

資訊服務商精誠宣布，與日本大型綜合商社伊藤忠商事株式會社建立策略性聯盟，展開跨國業務合作；將結合精誠在台的產業經驗與客戶基礎，以及伊藤忠集團橫跨日本、北美與東南亞的國際事業網路，助力台灣客戶包括半導體及高科技製造產業，加速IT海外布局與營運落地。

精誠今天透過新聞稿指出，伊藤忠集團擁有子公司伊藤忠科技解決方案公司，提供IT（資訊科技）設備銷售、系統開發及運用維護服務；伊藤忠商事將擴大海外IT服務事業、拓展全球合作夥伴關係視為重要策略方針。

而精誠集團以提供企業全球IT服務，攜手台商布局海外市場為成長策略，雙方將以策略夥伴關係，深化合作，強化跨區跨域交付能力，為台灣企業在海外建廠及營運過程中提供IT服務支援。

精誠資訊表示，呼應全球半導體產業持續攀升的需求，台灣半導體上下游產業鏈也將產線與營運據點拓展至日本、北美及東南亞等地，帶動台商加速海外布局，也同步提升企業在跨國營運、系統建置、資安與維運等面向的IT投資需求。

精誠集團指出，未來將深化與伊藤忠集團的合作，從IT基礎建設、系統整合、資安到雲端服務，除了支持客戶全球化發展之外，也希望藉助伊藤忠集團橫跨日本、北美與東南亞市場的營運基礎，打造國際IT服務體系。