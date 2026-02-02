都更同意門檻過了嗎？ 雙北合作「自動核算」不用再搞老半天了

為加快都更流程，北市地政局2日宣布與新北市合作，讓台北市「自動核算程式」飛越淡水河，在台北市申請新北市的「都市更新用第三類謄本」，不必再人工審核，可大幅縮短核發時間，快速通關。

台北市地政局表示，為了在個人資料保護，與都市更新推動間取得平衡，內政部於核發土地登記及地價資料謄本注意事項第4點中明定，「所有權人數」或「持有面積」超過 1/10 同意，都更實施者才能申請同一更新單元範圍內及其毗鄰土地，所有權人地址的第三類謄本，以便通知所有權人召開說明會或公聽會。

地政事務所過去受理這項申請時，必須仰賴人工計算人數或面積是否超過1/10的門檻，耗費大量行政人力與時間，因此北市於111年首創開發都更謄本核算程式，加速處理北市轄區內第三類謄本核發，大幅提升行政效能。

台北市地政局局長王瑞雲表示，雙北是共同生活圈，近年來台北市地所常接獲實施者跨市申請新北市轄區的第三類謄本，但受限於系統差異，地所人員仍須以人工計算是否符合可核發的法定門檻。

為此，台北市主動邀請新北市啟動系統輔助審核技術合作，從今天開始，在雙北的15個地政事務所申請都更用第三類謄本，都能享受科技助攻的加速體驗。

王瑞雲進一步表示，地政局在112年和都市更新處合作建置「都更/地政資訊平台」，提供「都更門檻估算」及「第三類謄本預約申請」，搭配這次的雙北地政加速第三類謄本核發服務，讓地政成為加速都更的後盾，未來也將持續推動地政服務數位轉型，建構更高效、具韌性的城市更新環境。