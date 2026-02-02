泰嘉太普高的一小步…台灣建商的一大步 深度戰略行家讚歎跟進

泰嘉集團太普高跨海2000公里到日本熊本台積電廠區腹地推案，表面上看，這20億元投資案對泰嘉只是一碟小菜，事實上背後的深度戰略意義重大。上市建商主管分析，「泰嘉太普高的一小步，卻是台灣建商的一大步」，市場多家建商已經在考慮跟進泰嘉太普高腳步，貼著台積電海外布局走。

上市建商高層說，數年前市場就傳出泰嘉太普高董事長呂金發將到日本台積新廠腹地開發建案，當時台灣房地產市場如日中天，業界都認為「台灣市場就做不完了，何必大老遠跑到國外」？對呂金發的遠征日本市場「無感」。

不料，接下來政府開始打房，各項管制出爐，國內房地產市場如一灘死水，很多建商反過來派專案研究泰嘉的「海外戰略」，愈研究愈發現，呂金發、呂維哲父子檔的功夫下得深，令人拍案叫絕；許多建商大老闆直接拉著呂金發問，「日本市場有什麼好康可以合作的」？

呂金發的海外戰略好在那裡？首先，跟隨台積電進軍日本熊本，第一個呈現的商業價值，就是複製「台積電效應」，獲取高確定性的資產增值。因為在台灣，凡台積電設廠處如新竹寶山、台南新市、高雄楠梓周邊等，房價與租金往往呈現爆發式增長。

利用在台灣累積的「跟著科技聚落走」經驗，將此模式平移至熊本，由於台積電帶動數以萬計的高薪工程師及其眷屬，都是高消費力群體，這讓開發案在土地取得階段就已鎖定了極高穩定性的剛性需求。

由於台積電熊本還在建廠中，呂金發、呂維哲將台灣成熟的園區開發邏輯應用在相對傳統的熊本區域市場，現在布局能享有早期開發的利基。

另一方面，台積電海外設廠面臨的最大挑戰之一就是「人才安頓」。太普高在熊本的「酒店式公寓」與集合住宅，精準切中台積電及其供應鏈外派人員的短期出差與長期定居需求，切入半導體產業鏈中的生活支援環節。

更值得關注的，泰嘉集團太普高成為第一家參與台積電海外布局紅利的台灣建商，先發優勢能讓太普高在資本市場建立「科技地產商」的獨特標籤，享有更高的本益比。

上市建商高層說，當台積電已經成為全球半導體的心臟，太普高直接插旗成為這個生態供應鏈體系的一員，確保台灣人才在海外有家可住，並從中得到長期的租金以及資產增值利益，全案所展現的深度商業謀略，尤其對科技廊道地產增值的預判能力，都令建築同業按讚稱奇。