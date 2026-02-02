太普高熊本推案、為全台首家參與台積電海外紅利建商 長期價值浮現

看準台積電海外布局衍生的「人才安頓」戰略需求，快速崛起的泰嘉集團旗下太普高（3284）斥資20億元，跨海到日本熊本台積腹地興建集合住宅與酒店式公寓，成為全台第一家參與台積電海外布局的台灣建商，中長期投資價值浮現。

泰嘉開發、太普高董事長呂金發表示，熊本「本莊三丁目公寓式酒店開發計畫」是泰嘉成立以來第一次海外拓展，過程中要要特別提到三嘉地產社長呂維哲，這些年來，是他扮演了穿針引線的角色，將國際級的視野帶進泰嘉。

透過呂維哲推動，泰嘉很多建案都能與國際團隊合作，包含日本的丹下憲孝建築師、以及日比谷花壇等頂尖團隊。在與這些大師交流的過程中，成功學習日本職人對於品質近乎苛求的堅持。

呂金發說，在房地產產業將近30年，對於選地與開發，最重視的是「接地氣」，面對不熟悉的區域，一般業者通常都會猶豫再三，謹慎再謹慎。這次熊本的拓展，每一步都是呂維哲自己用雙腳踏踏實實走出來，三年來親自飛了近30趟到日本考察、研究，最後帶著完整的數據與市場調查說服了整個團隊，看到了年輕一代的韌性也看到對熊本未來的想像。

呂金發指出，台灣建商都親身見證台積電與高科技產業如何讓一座城市蛻變，當核心企業進駐，帶來不只是就業機會與經濟成長，隨之而來的是對生活的各種需求；看準熊本在台積電進駐後，將會有大量住宅需求，集團所屬太普高決定推出公寓式酒店產品。

呂維哲表示，根據統計熊本市觀光已突破630萬人次，創下自1971年統計以來的新高。 其中，外國遊客首次突破百萬大關，達到139萬人，台灣人居各國之冠。

熊本每年觀光消費額更達到1153億日圓，年成長達23%；截至2025年6月，熊本縣外國留住人口突破3萬人，三年內成長1.4萬人。這波由「觀光復甦」與「半導體產業聚落」共同推動的人口紅利，成為驅動整個九州食衣住行育樂產業的成長。

呂維哲指出，隨著觀光升溫以及半導體供應鏈加速布局，對工程師、商務人士與觀光客而言，兼具機能與質感的住宿需求明顯提升。因此，太普高決定推出一個結合「住宿×觀光×商務」的公寓式酒店產品。