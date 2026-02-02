房市泡沬破裂有多慘？ 專家：中國大陸出現離奇「貸款賣屋潮」

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中國大陸房市示意圖。記者游智文／攝影
「貸款買房」是一件再正常不過的事，但你聽過「貸款賣房」嗎？賣房子還得先貸款，一般人第一反應，一定是怎麼可能，然而中國大陸卻真實正在發生「貸款賣房潮」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，由於中國多地房價跌跌不休，房屋價值低於貸款金額，成為所謂的「溺水屋」，即便屋主把房子賣掉，售屋價金仍不足以償還銀行貸款，所以還得再次貸款來補足差額。

舉例來說，王小明買一間房總價1,000萬元，首付300萬元，貸款700萬元。如今房價下跌，王小明將房子出售，成交金額只剩600萬元，賣掉房子後若不含稅費、規費與仲介費，仍倒欠銀行100萬元。

王小明不僅失去房子，還需向銀行、仲介金融、民間金融等機構再貸款約100萬元，才能順利把房子賣出去。

很多人可能疑惑，既然房價已低於貸款，那就丟給銀行，讓銀行去法拍就好了，為什麼還要借錢賣屋？何世昌表示，在中國，一旦欠繳房貸，被列入「失信名單」，將被限制高消費與影響下一代考公職，因此只好借錢賣屋。

他表示，「貸款賣房」的屋主，因資金壓力吃緊，通常要透過三種方式來清償舊房貸才能順利售屋：

第一種，將房貸轉移至新買家，但銀行審查嚴格、核准率低，且利率又偏高，申辦時需要一點門路。

第二種，與新買家協商，將買方的首付款支付賣方的剩餘房貸。可是此模式衍生的糾紛較多，除非成交價格特別實惠，否則買家通常不太能接受。

第三種，賣方自備一筆現金提早清償房貸，房子產權乾乾淨淨後再出售，但這個方式對賣方的資金壓力最為沉重。所以，有一些民間融資機構專門針對此需求的民眾放款，「借錢讓他們去賣房子」。

何世昌表示，「貸款賣房潮」正在中國悄悄蔓延，此現象背後透露出中國房價跌幅遠遠高於官方統計，實際成交價早就跌穿3成以上，才會讓屋主賠光首付款又多背一筆貸款。

