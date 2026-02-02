快訊

川普Fed人事震盪市場！台股早盤大跌逾400點 台積電開盤跌破10日線

6月入帳！勞保老年年金5月調漲 調幅估6.46%約78萬人受惠

被轟拿盜版Labubu！吳欣岱還原始末 反擊蔣萬安放任進口

餐飲業薪資天花板被打破？ 王品店長年薪飆破300萬、年薪47個月

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
2025年王品有19位店長年薪達200萬，其中有店長突破300萬。王品／提供
2025年王品有19位店長年薪達200萬，其中有店長突破300萬。王品／提供

年關將近，把握轉職黃金期。王品集團（2727）2025年合併營收233.7億元，年增5.41%再創歷史高峰，展現強勁成長動能。集團秉持「與同仁共享經營成果」理念，1月份發放年終獎金及績效各項獎金超過3.2億元，2025年有超過3成的店長、主廚年薪超過百萬，其中有19位店長、主廚年薪更達兩百萬，表現最突出的店長領到47個月，年薪突破300萬元。

2025年有超過5,000人次獲得加薪機會，超過500名同仁升職，並誕生19位年薪兩百萬以上的店長與主廚。有多位基層同仁入職不到3年快速晉升為店長或主廚，年薪上看百萬、薪資漲幅翻倍。其中更有店長基本月薪、每月門店達成獎金、年終獎金等相加，2025年領到47個月，年薪突破300萬大關。

以火鍋品牌「聚」為例，有現任店長從月薪3.2萬元的外場同仁做起，因表現優異在2年半內迅速晉升為店長，年薪翻倍達百萬。王品打造系統化制度與績效評核，讓基層同仁不用苦熬年資，就能在短時間內實現薪資躍升。

今年元旦起，全集團品牌正職起薪調升為36,800元起，比法定基本工資高出25%。其中燒肉及火鍋品牌儲備幹部起薪加獎金上看45,200元，儲備店長、主廚起薪最高5.5萬元。這已是王品連續13年調升品牌起薪，充分展現對人才的重視與永續經營決心。

年薪 王品集團

延伸閱讀

南韓大學畢業生薪情 比台日好

高雄砂崙派出所天花板疑電線釀災 寢室竄出陣陣濃煙

終於碰到天花板？金價漲幅急速收斂翻黑 一度暴跌5%

每杯2,000元！7-ELEVEN開賣阿里山豆御香藝伎咖啡突破超商咖啡天花板

相關新聞

餐飲業薪資天花板被打破？ 王品店長年薪飆破300萬、年薪47個月

年關將近，把握轉職黃金期。王品集團（2727）2025年合併營收233.7億元，年增5.41%再創歷史高峰，展現強勁成長...

全國最貴都更案來了！信義計畫區「鴻禧花園大廈」變身37樓高住宅大樓

位於台北市信義計畫區內的「鴻禧花園大廈都更案」，位於台北101大樓斜對角，已進入都更事業計劃審查中，市場估計，最快兩年走...

智慧經營／麥格里資產管理大中華區負責人黃俊裕 三招深耕高資產客戶

麥格里（Macquarie）資產管理大中華區有形資產聯席負責人（Rox Wong）揭示未來20年的投資策略，建議聚焦於「...

經濟選書／一增一減 成為高效主管

當工作堆積如山時，多數人的第一反應是全力解決眼前任務，否則就會覺得進度停滯不前、業務難以推動。那麼，我想問你一個問題：眼...

量子覺知手札／建立多贏目標

必要產品及服務上的匱乏會造成當下搶奪的困境，讓許多向隅者因恐懼而怨恨，而為了滿足需求卻任意地廣開善門、有求必應，也可能貶...

點子農場／為什麼民主比晶片更能保護台灣

這一天，我在高雄旅行，民進黨前主席許信良剛好到高雄演講，兩人就這樣再度遇見了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。