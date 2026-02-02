餐飲業薪資天花板被打破？ 王品店長年薪飆破300萬、年薪47個月
年關將近，把握轉職黃金期。王品集團（2727）2025年合併營收233.7億元，年增5.41%再創歷史高峰，展現強勁成長動能。集團秉持「與同仁共享經營成果」理念，1月份發放年終獎金及績效各項獎金超過3.2億元，2025年有超過3成的店長、主廚年薪超過百萬，其中有19位店長、主廚年薪更達兩百萬，表現最突出的店長領到47個月，年薪突破300萬元。
2025年有超過5,000人次獲得加薪機會，超過500名同仁升職，並誕生19位年薪兩百萬以上的店長與主廚。有多位基層同仁入職不到3年快速晉升為店長或主廚，年薪上看百萬、薪資漲幅翻倍。其中更有店長基本月薪、每月門店達成獎金、年終獎金等相加，2025年領到47個月，年薪突破300萬大關。
以火鍋品牌「聚」為例，有現任店長從月薪3.2萬元的外場同仁做起，因表現優異在2年半內迅速晉升為店長，年薪翻倍達百萬。王品打造系統化制度與績效評核，讓基層同仁不用苦熬年資，就能在短時間內實現薪資躍升。
今年元旦起，全集團品牌正職起薪調升為36,800元起，比法定基本工資高出25%。其中燒肉及火鍋品牌儲備幹部起薪加獎金上看45,200元，儲備店長、主廚起薪最高5.5萬元。這已是王品連續13年調升品牌起薪，充分展現對人才的重視與永續經營決心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言