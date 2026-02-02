餐飲業薪資天花板被打破？ 王品店長年薪飆破300萬、年薪47個月

年關將近，把握轉職黃金期。王品集團（2727）2025年合併營收233.7億元，年增5.41%再創歷史高峰，展現強勁成長動能。集團秉持「與同仁共享經營成果」理念，1月份發放年終獎金及績效各項獎金超過3.2億元，2025年有超過3成的店長、主廚年薪超過百萬，其中有19位店長、主廚年薪更達兩百萬，表現最突出的店長領到47個月，年薪突破300萬元。

2025年有超過5,000人次獲得加薪機會，超過500名同仁升職，並誕生19位年薪兩百萬以上的店長與主廚。有多位基層同仁入職不到3年快速晉升為店長或主廚，年薪上看百萬、薪資漲幅翻倍。其中更有店長基本月薪、每月門店達成獎金、年終獎金等相加，2025年領到47個月，年薪突破300萬大關。

以火鍋品牌「聚」為例，有現任店長從月薪3.2萬元的外場同仁做起，因表現優異在2年半內迅速晉升為店長，年薪翻倍達百萬。王品打造系統化制度與績效評核，讓基層同仁不用苦熬年資，就能在短時間內實現薪資躍升。

今年元旦起，全集團品牌正職起薪調升為36,800元起，比法定基本工資高出25%。其中燒肉及火鍋品牌儲備幹部起薪加獎金上看45,200元，儲備店長、主廚起薪最高5.5萬元。這已是王品連續13年調升品牌起薪，充分展現對人才的重視與永續經營決心。