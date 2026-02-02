不只是導入AI！信義房屋如何用人機協作 成為《商業周刊》首屆「Ai創新百強」服務業鑽石獎唯一得主

服務，從來不是冷冰冰的流程，而是一場與人之間慢慢累積的信任交流。每一次對話與陪伴，背後都是被理解、被安心的期待。當科技與AI走進服務現場，關鍵不在於能不能用，而是能否恰到好處地存在，不取代人，卻讓交流更順暢。

對服務業而言，一端是效率與數位升級的壓力，另一端，則是無法複製的人情溫度與信任感。如何在科技與關係之間取得平衡，正是AI浪潮下最核心的課題。

在《商業周刊》首屆「Ai創新百強」頒獎典禮上，信義房屋交出了一份成績，奪得服務業與其他類產業最高榮譽「鑽石獎」，並同時榮獲行銷類第一名，成為首家獲此殊榮的房仲品牌，也成為服務業中唯一站上鑽石級肯定的企業。

評選關鍵不是有沒有AI 而是用得深不深

「Ai創新百強」評選的關注重點，從來不是技術名詞，而是企業是否能真正讓AI落地，是否導入營運與服務流程？是否有清楚的使用場景？成果是否能被衡量、被驗證？

信義房屋之所以脫穎而出，正因為AI不只是存在於系統後台，而是被設計進第一線房仲、幕僚團隊與購售屋客戶的真實工作與服務情境中。

讓AI發揮數據優勢 讓人回到專業本身

「我們推動AI的出發點，並不是要取代人力。」信義房屋總經理陳麗心如此形容這場轉型的核心思維，「而是希望透過科技，協助同仁提升效率，讓更多時間回到專業服務與建立信任的核心工作。」這句話也成為信義房屋人機協作策略的最佳註解。

AI被賦予的角色很明確，負責數據分析、資訊整合與流程效率；人，則回到最關鍵的位置，那就是專業判斷、溝通理解，以及與客戶之間的情感連結。

45年數據 從歷史資產到前線工具

信義房屋累積超過45年的不動產交易與房產數據，但過去因系統分散、資料定義不一，數據的應用價值始終受限。

為此，信義房屋整合AI、雲端與資料分析技術，打造可共創的「AI數據共創平台」，降低數據使用門檻，讓第一線同仁能在日常作業中，即時運用AI與數據輔助判斷，而不再只是仰賴經驗與直覺。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2025/1/29~2026/1/28）「信義房屋＆AI」相關討論，聚焦於「智能、配案、DiNDON、流程、效率、以人為本」等熱門字詞，網友表示「主要看房都是先從線上看做篩選」、「導入AI服務客戶，讓工作更有效率」。

四大AI應用 改變正在發生的服務現場

在「AI數據共創平台」的基礎上，信義房屋進一步發展出四大AI應用：

AI智能配案，能在短時間內從大量潛在組合中，精準篩選合適的買賣配對，協助經紀人快速掌握客戶需求。系統導入後，斡旋成功率與成交轉換率皆明顯提升，部分案件甚至大幅縮短從篩選到簽約的時間。

同時，生成式AI也被導入內部知識與行政支援流程。「義點通」AI助理整合實價登錄、稅務知識與內部流程，讓業務能即時查詢所需資訊，將心力真正放在客戶服務本身。

在交易安全上，「不動產廣告AI審查服務」運用自然語言與影像辨識，自動檢核廣告內容真實性，為資訊透明與消費者權益多加一道防線。

而在客戶體驗端，「Ai一鍵清空」協助去除物件照片中的生活雜物，保留空間原貌，縮短賣方上架時間，也讓買方更容易理解實際居住條件；「生活圈找屋」則從生活機能出發，透過AI整合POI資訊，讓找房不再只是比坪數與價格，而是選擇一種未來生活樣貌。

科技導入最後仍回到「人」 站在AI浪潮上服務業的下一步

AI導入不只改變服務流程，也逐步形塑組織文化。透過數據與AI人才培育，信義房屋鼓勵跨部門同仁參與應用設計，人機協作不再是口號，而是日常工作的一部分。成果，也清楚反映在數據上，同仁對數位創新的滿意度提升22%，客戶NPS突破86，證明科技效率與服務溫度，並非只能擇一。

在人人談論AI時代，信義房屋用每天的實際行動，務實回答一個根本問題，科技的加入，究竟會讓服務變得疏離，還是更貼近人心？答案，不只寫在鑽石獎的肯定裡，也藏在第一線同仁的工作現場。當流程變得更順、資訊更即時，服務反而能多留一點時間給理解與陪伴，深化每一次的互動。秉持「以人為本、先義後利」的核心精神，信義房屋讓科技成為穩穩支撐專業的力量，持續朝向更細緻、也更世界級的服務體驗前進。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年1月29日至2026年1月28日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『信義房屋＆AI』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

