台睿邁向3.0發展 臨床、營收與策略合作三軌並進 今年下半年拚上市

興櫃生技股台睿（6580）營運正式邁向「台睿3.0」時代。總經理簡督憲表示，2026年公司將持續推動國際授權、正式進軍中國市場，並同步啟動上市規劃，臨床研發、營收成長與策略合作三大主軸將同步推進，力拚今年下半年完成上市送件。

台睿生技董事長林羣指出，公司第一階段已從新藥早期臨床前研究，逐步推進至第三期臨床試驗與藥證申請，完整累積新藥研發與臨床執行經驗；第二階段則正式進入藥品銷售期，並延伸布局保健品與健康產業，營運模式由B2B擴展至B2C，穩健擴大營收來源。隨著2026年進入下一個關鍵里程碑，台睿將透過技術引進與併購，擴大策略合作布局，打造具平台化特質的生技新藥公司，邁向「台睿3.0」。

在新藥研發方面，台睿核心抗癌新藥CVM-1118已於中國展開肝癌臨床試驗，預計今年第1季啟動第二期臨床，鎖定中期肝癌一線治療市場，並與禮來藥廠及中國信達生物製藥（蘇州）公司共同開發的PD-1抗體免疫製劑進行併用治療，於患者接受經動脈化療栓塞術（TACE）時同步給藥。該試驗規劃於上海、北京、福建等肝癌治療重鎮約五至六家腫瘤醫院進行，目標收案40人，預計今年3月開始收案，2027年下半年取得試驗結果。

除肝癌適應症外，台睿亦持續擴展CVM-1118的臨床應用版圖。公司已與國立陽明交通大學簽署合作協議，推動該藥物於頭頸癌治療領域的研究，透過多適應症布局，提升整體產品組合價值，並強化未來國際授權談判的彈性。

在營運表現方面，台睿旗下藥品與保健產品銷售逐年成長，2025年整體銷售額接近新台幣2,800萬元，較2024年成長約3.4倍。藥品線部分，針對硒缺乏補充的針劑產品「西寧特」，除原有經銷體系外，將新增國內老牌藥廠信東生技為合作夥伴，以加速市場滲透；同時也規劃推動西寧特於中國的藥證申請，預計今年下半年送件。

保健產品方面，旗下品牌「好硒家」已於2025年下半年正式上市，今年仍將新增1至2項產品，並聚焦女性市場發展。

為配合新藥臨床試驗資金需求及上市條件，台睿今年上半年將進行現金增資，以提升每股淨值，預計募資至少4至5億元，並同步申請工業局科技事業許可函，目標於今年下半年正式送件申請上市。