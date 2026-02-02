年前旺季告一段落 SCFI 連四周下跌

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

反應國際海運市場運價動向的SCFI指數，截至上周為止，為1,316.75點，較前一周下跌9.6%，其中，美東線、美西線同步周跌10%，歐洲線運價周跌11.1%，分析師指出，SCFI指數近期連四周走跌，年前需求小旺季已提前結束。

法人機構指出，SCFI指數近期連四周走跌，隨下游客戶陸續因應農曆春節而停工，年前需求小旺季已提前結束，而春節過後進入需求空窗期，預期3月之前運價走勢仍將維持弱勢整理。

另外，隨達飛及馬士基等大型航商陸續嘗試少數航線復航紅海，2026年貨櫃航商復航紅海機率將大幅提高，由於繞道航行約去化市場5%~7%的運力，因此，復航紅海後，市場船舶周轉率的提升將對運價帶來走跌壓力，其中又以歐洲線首當其衝。

