全國最貴都更案來了！信義計畫區「鴻禧花園大廈」變身37樓高住宅大樓
位於台北市信義計畫區內的「鴻禧花園大廈都更案」，位於台北101大樓斜對角，已進入都更事業計劃審查中，市場估計，最快兩年走完所有都更流程至推出預售新案，全案預計2029年施工、2034年完工，將成為全國每坪單價最貴的都更案。
第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，根據都更基金會網站資料顯示，「鴻禧花園大廈都更案」更新前戶數82戶，都更後住宅達143戶、商業單元16戶；全案坐落位置可說是「蛋黃中的極品」，加上富邦建設都更成本超過百億元，更新後、豪宅量體總價值將挑戰300億元，至於每坪成交價是否超越「陶朱隱園」每坪364萬元天價，就看市場接受度而定。
據富邦建設規劃，位於北市信義計畫區內的「鴻禧花園大廈都更案」，土地使用分區為信義計畫特定專用區，擁有台北市信義區信義路五段16號燙金門牌，建物使用超過34年。
「鴻禧花園大廈都更案」更新後為地上37樓、地下六樓之住宅及商業大樓，為黃金級綠建築、智慧建築，其中地下一樓規劃旅館、地上一到四樓為商業空間，5~37樓為住宅。
