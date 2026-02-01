智慧經營／麥格里資產管理大中華區負責人黃俊裕 三招深耕高資產客戶

麥格里（Macquarie）資產管理大中華區有形資產聯席負責人（Rox Wong）揭示未來20年的投資策略，建議聚焦於「3D產業結構」，擁有30年基礎設施投資經驗的麥格里，近期在台灣市場發布最新策略布局，並與兩大金控合作，標誌麥格里在台灣高資產客戶市場深耕的關鍵里程碑。

攜手兩大金控推新產品

黃俊裕表示，麥格里將未來20年的投資策略聚焦於「3D產業結構」，分別是Digitalization（數位化）──AI、雲端與電商推升數據中心、光纖與傳輸需求。Decarbonization（去碳化）──新能源支撐全球電氣化與AI能源需求。Demographics（人口結構）──成長型市場基礎設施需求增加；成熟市場則聚焦於醫療健康與社會基礎設施。

在全球資產配置加速轉向「抗景氣循環、強韌回報」的趨勢下，全球基礎設施與能源轉型投資成為高淨值族群關注焦點。麥格里近期於台灣市場宣布最新策略布局，並與富邦金控及國泰金控啟動合作，推出兩檔專為高淨值客戶打造的基金產品，分別為全球基礎設施投資基金與能源轉型基金。

黃俊裕指出，選擇兩大金控作為策略夥伴主要基於三大理由：

首先，兩家均為具有完整產品線的綜合性金融機構，並與麥格里已有長期合作關係；其次，雙方皆在基礎設施與新能源領域具備專業投資能力；第三，兩大金控在台灣高淨值市場市占率居於領先地位，能提供最貼近當地客戶需求的分銷與服務模式。

基礎設施及能源轉型是全球未來的趨勢性議題，麥格里這次聚焦於市場最受關注的兩大主題，提供台灣投資人參與。首先，全球數位基礎設施基金專注於全球私募基礎設施投資，布局範圍涵蓋OECD國家，鎖定數據中心、光纖網路、傳輸設施等數位經濟關鍵資產。

瞄準基建、能源轉型商機

隨著AI應用、雲端服務與電商規模持續擴張，數位基礎設施已成為長期且跨周期的成長領域。

其次是能源轉型基金聚焦新能源投資，這個主題包括光電、風電及儲能等基礎設施，協助全球面對AI與生活電氣化帶來的用電需求快速增加。而適逢全球能源轉型加速與政策推動，強調以成熟市場的低風險新能源資產為主的商品，也是市場相當具人氣的標的。

黃俊裕並表示，這次麥格里以台灣高淨值客戶需求為核心，展現服務的三大設計原則，包括一、精準回應台灣客群偏好。二、投資架構貼近期待，以及第三，合作夥伴具高度專業。