數位行銷／低成本高回報的體驗策略

2026年1月25日，傳奇攀岩家Alex Honnold挑戰攀登台北101大樓的外牆，這不僅是個人極限的試煉，更成為一場意外的城市行銷盛宴。

想像一下：當Alex吊在摩天大樓上，透過Netflix直播，驚險畫面在社群媒體瘋傳，數百萬網友分享他的每一步，品牌贊助商的標誌隱約出現，卻不顯突兀。這除了彰顯可貴的運動精神，更是一場活動行銷的典範。

也許有人會說，這場活動斥資數千萬，其規模之盛大，並非中小企業辦得到的。不過，作為一名行銷專家，我也曾見證過無數品牌在預算有限的情況下，透過巧妙的活動或節慶設計，創造出病毒式的傳播效應。

讓我們從Alex的挑戰出發，深入探討在2026年如何進行活動行銷或節慶行銷——重點是，如何不砸大錢卻獲得驚人效果。

近年來，受到疫情後遺症與經濟不景氣的影響，讓品牌預算緊縮，但AI科技帶來了新契機。以往像耶誕節或萬聖節等傳統的節慶行銷，必須依賴巨額廣告和名人代言，但如今，成功關鍵在於透過小規模、個人化的體驗，能在社群媒體上放大。這意味著，品牌不必租借場地或聘請明星，就有可能創造節慶氛圍。

如何不花大錢卻獲得好效果？讓我們拆解核心策略。

策略一：找對夥伴 分攤成本(Partnership and Co-Creation)

單打獨鬥，顯然已過時。當下的數位行銷，強調生態系合作。Alex的挑戰獲得了運動品牌和Netflix等廠商的贊助，他們提供資源以換取曝光。類似地，品牌可與影響者或社區合作舉辦小型節慶活動。例如，一家咖啡店與當地藝術家聯手，在街頭舉辦免費的「咖啡藝術節」，藝術家提供表演，品牌提供飲料。成本分攤，曝光共享。

策略二：設計病毒機制 融入科技(Viral Mechanics with Tech Integration)

病毒行銷不是運氣，而是設計。AI工具可幫助預測趨勢，設計可分享的內容。對於活動行銷，品牌可創建限時挑戰，如「24小時內完成任務贏獎品」，透過TikTok的算法放大。節慶方面，想像萬聖節的「鬼屋AR遊戲」：用戶用手機掃描QR碼，進入虛擬鬼屋，分享擷圖。如今開發一款App的成本已大幅降低，卻能換來全球傳播的效果。要知道，病毒關鍵在情感連結——幽默、驚喜或共鳴。

策略三：以目的驅動 贏得忠誠(Sustainability and Purpose-Driven Events)

如今，全球消費者愈來愈注重ESG。品牌可設計低成本的綠色節慶活動，如地球日的「零廢棄野餐」，邀請社區參與，品牌僅提供可重用道具。成本低，卻能建立品牌形象。

2014年時ALS協會的冰桶挑戰「ALS Ice Bucket Challenge」就是一場經典的病毒行銷活動，參與者必須倒冰水自拍，提名他人，並捐款支持ALS研究。

預算幾乎為零，只靠社群媒體傳播。結果呢？籌得1.15億美元，全球參與者超過1,700萬人，包括比爾・蓋茲、Lady Gaga和小勞勃道尼等名人都響應。關鍵是簡單機制和情感訴求。在2026年如果要舉辦類似挑戰，可整合AI技術與NFT捐款，藉此增加互動。

時序進入2026年，活動行銷不再是金錢遊戲，而是更有挑戰性的智慧遊戲。品牌若能從Alex Honnold的冒險故事中汲取靈感，聚焦用戶參與、數據洞察和目的導向，就能以小博大。請謹記，最大的預算是你的想像力。讓我們一起創造下一個病毒時刻。