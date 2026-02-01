點子農場／為什麼民主比晶片更能保護台灣

這一天，我在高雄旅行，民進黨前主席許信良剛好到高雄演講，兩人就這樣再度遇見了。

1989年，在報社擔任記者時，我在土城看守所第一次遇到許信良，那時他剛從美國偷渡回台灣被收押，我們講不上一句話。2014年，在大陸作家許知遠的新書發表會上，我們聊了一些他長期關心的議題，像是台灣如何參與中國的發展。

這一天，台北實在太冷，我跑到高雄避寒，得知他也來高雄演講為剛出版的新書《天命》宣傳，於是就去聽講也聊上兩句。他從小學開始就立志當總統，我問曾經多次參選總統的他，2028年會不會再出來選總統？85歲的他笑著搖搖頭說，他已經認命。

自稱「天命的卒子」，許信良所經歷的人生其實是台灣民主化的歷史。從1977年引爆民主思潮的中壢事件，到赴英國深造後帶回的社會民主主義洗禮，他始終試圖將個人行動與宏大歷史相結合。

他是民進黨的前主席，也是一位政治思想家，早在1970年代便透過〈台灣社會力的分析〉精準預言農民與中產階級將成為摧毀威權體制的主要力量。

許信良對台灣的信心，建立在他獨特的「新興民族」論述之上。他認為，台灣人正展現出21世紀世界精銳的特質。為了說明小國如何發揮巨大影響力，他援引了多個歷史典範，像13世紀的蒙古人憑藉卓越的行動力征服世界；18、19世紀的英國人以島國建立日不落帝國。以及清朝的滿洲人僅憑20萬人口，透過與蒙古及漢人的戰略合作，成功推翻了1億7,000萬人口的大明帝國。

許信良預言，21世紀的競爭不再是戰爭，而是經營與科技能力的競賽。今日台灣透過台積電掌握全球97%的高階晶片產量，以及在AI產業的領先，正印證了他1994年提出的「台灣人將無對手」的論證。

他認為，面向世界，台灣最珍貴的產出不只是晶片，而是「高品質的民主」。他將台灣民主比喻為先進晶片，認為這是一種「文明的分野」與人類共享的政治資產。

他深信台灣民主的保護力來自「制度品質」而非政治口號。他說，當中國因工業化與城市化產生新社會意識時，台灣的高品質民主將產生「燈塔效應」而促成中國的民主化。

許信良強調，中國走向民主化是歷史的必然，唯有當中國不再是一黨專政的獨裁政體，兩岸關係才可能擺脫長期的武力威脅，迎來和平共處的全新可能。台灣促成中國的民主化，最大的受益者其實是自己。

即便對未來樂觀，許信良也憂心當前台灣的憲政僵局。他指出，朝野雙方因對憲法規律缺乏共識，導致行政與立法權嚴重對抗。

他建議回歸修憲時參考的「法國第五共和」雙首長制精神，讓總統具備運作空間，並建立政黨間坐下來談的傳統。

針對日益嚴重的貧富不均，許信良呼籲政府應利用低負債的財政優勢，勇敢投資於社會福利（如育兒補助、勞保撥補），以高品質治理鞏固民主的優越感，避免社會因挫折感而轉向仇恨動員。

許信良說，民主是台灣的天命。當台灣能展現成熟、自由且能整合差異的文明形態時，這股軟實力將比任何尖端晶片，都更能長久地守護這座島嶼。