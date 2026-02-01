台灣虎航缺機師、夏季班表減少1% 估暑假日本線機票將大漲
台灣虎航（6757）缺機師夏季班表減少1%，預告今年暑假的供給減少，消費者想要去日本荷包恐怕又要大失血。這次虎航夏季班表減班以日本線為主，日本線一直是國人最愛的出遊的黃金航線，今年寒假一開跑，台北-東京票價直接飛3萬元起跳，推估今年暑假日本線將再度大漲。
航空專家指出，平價航空的人力成本結構原本就跟一般航空公司不同，所以在航空客運市場急速轉好的過程中，人力就容易變動，旅客要選擇搭平價航空，也要有心理準備，平價航空的各種訂位及取消的責任規範。
華航（2610）、長榮航（2618）早就因應市場需求招兵買馬，再加上連續兩年的高額年終獎金更是護住員工最佳方式，華航2025年加2026年，基層員工最少領20個月年終，長榮航空也發出最少13.5個月的年終，如果今年市場繼續好，高額年終獎金吸引力，員工的變動就會降低。
國內的消費者都期待機票價格能降低，台灣虎航夏季班表宣布減航，預告今年暑假日本線價格將再度大漲；業界認為今年暑假的日本線走勢會跟寒假走勢相似；以今年寒假為例，元月寒假一開跑，日本、韓國線立即一位難求，2月寒假及過年期間機票價格更是大漲，以東京、首爾為例，元月25日以後的來回機票售價已經衝3萬元，跟淡月時間相比漲幅達1倍。
台灣虎航平價航空營運模式，景氣大好時機師人員流變動的速度加快，台灣虎航也選擇夏季班表減少1%供應量。台灣虎航表示，在機隊管理部分一直採取嚴謹態度，始終將「飛安第一」作為營運基石以及不可妥協的底線，近期主動調整部分航班，以確保所有值勤機師皆具備最佳的身心狀態，降低飛安潛在影響因子，整體影響航班數量約1% 。
全球航空業在疫後出現報復性需求，2025第3季亞太地區客運量年增5.8%、運力年增4.9%，亞太地區貢獻全球客運成⾧量近五成，居各區之冠。IATA預估全球旅運需求看漲，亞太地區為成⾧主力，預估2026年總旅客人數達52億人次，載客率83.8%，將創歷史新高，國內的航空業者也普遍認為，高科技產業持續增⾧，帶動商務及旅運需求。
