快訊

影／冷氣團發威！玉山17:20開始下雪 銀白雪景曝光

民眾黨不分區換血！中選會公告李貞秀等6人遞補當選立委

柬埔寨掃蕩詐騙園區抓逾2000人…5台灣人被逮 刑事局查證身分

台灣虎航缺機師、夏季班表減少1% 估暑假日本線機票將大漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航因應市場需求去年就開始招兵買馬，再加上連續兩年的高額年終獎金更是吸員工最佳方式。華航／提供
華航因應市場需求去年就開始招兵買馬，再加上連續兩年的高額年終獎金更是吸員工最佳方式。華航／提供

台灣虎航（6757）缺機師夏季班表減少1%，預告今年暑假的供給減少，消費者想要去日本荷包恐怕又要大失血。這次虎航夏季班表減班以日本線為主，日本線一直是國人最愛的出遊的黃金航線，今年寒假一開跑，台北-東京票價直接飛3萬元起跳，推估今年暑假日本線將再度大漲。

航空專家指出，平價航空的人力成本結構原本就跟一般航空公司不同，所以在航空客運市場急速轉好的過程中，人力就容易變動，旅客要選擇搭平價航空，也要有心理準備，平價航空的各種訂位及取消的責任規範。

華航（2610）、長榮航（2618）早就因應市場需求招兵買馬，再加上連續兩年的高額年終獎金更是護住員工最佳方式，華航2025年加2026年，基層員工最少領20個月年終，長榮航空也發出最少13.5個月的年終，如果今年市場繼續好，高額年終獎金吸引力，員工的變動就會降低。

國內的消費者都期待機票價格能降低，台灣虎航夏季班表宣布減航，預告今年暑假日本線價格將再度大漲；業界認為今年暑假的日本線走勢會跟寒假走勢相似；以今年寒假為例，元月寒假一開跑，日本、韓國線立即一位難求，2月寒假及過年期間機票價格更是大漲，以東京、首爾為例，元月25日以後的來回機票售價已經衝3萬元，跟淡月時間相比漲幅達1倍。

台灣虎航平價航空營運模式，景氣大好時機師人員流變動的速度加快，台灣虎航也選擇夏季班表減少1%供應量。台灣虎航表示，在機隊管理部分一直採取嚴謹態度，始終將「飛安第一」作為營運基石以及不可妥協的底線，近期主動調整部分航班，以確保所有值勤機師皆具備最佳的身心狀態，降低飛安潛在影響因子，整體影響航班數量約1% 。

全球航空業在疫後出現報復性需求，2025第3季亞太地區客運量年增5.8%、運力年增4.9%，亞太地區貢獻全球客運成⾧量近五成，居各區之冠。IATA預估全球旅運需求看漲，亞太地區為成⾧主力，預估2026年總旅客人數達52億人次，載客率83.8%，將創歷史新高，國內的航空業者也普遍認為，高科技產業持續增⾧，帶動商務及旅運需求。

長榮航空也發出最少13.5個月的年終，如果今年市場繼續好，高額年終獎金吸引力，員工的變動就會降低。長榮航提供
長榮航空也發出最少13.5個月的年終，如果今年市場繼續好，高額年終獎金吸引力，員工的變動就會降低。長榮航提供

台灣虎航 日本 機師 機票 航空業 飛安 長榮航空 華航

延伸閱讀

澳洲女日本滑雪場身亡 背包卡住慘遭纜車拖行

懷孕空姐轉地勤遭拒被迫留職停薪 華航涉懷孕歧視挨罰32萬

日本「過度旅遊」對策地區 擬從47處增至百處

運款男當內鬼…香港偵破5100萬日圓搶案 逮6嫌、起回1100萬

相關新聞

台灣虎航缺機師、夏季班表減少1% 估暑假日本線機票將大漲

台灣虎航（6757）缺機師夏季班表減少1%，預告今年暑假的供給減少，消費者想要去日本荷包恐怕又要大失血。這次虎航夏季班表...

彰化高鐵樂齡園區10公頃43億二度流標 不動產業者點出關鍵原因

彰化縣政府看準銀髮族市場需求持續成長，規劃在田中高鐵站特定區推動樂齡健康產業園區，也就是俗稱的「養生村」，不過開發進度受...

三井今年營收將逾400億 台南Outlet二期準備開幕

日本三井不動產集團近年來在台灣擴張腳步迅速，營業據點完整遍布北、中、南。台南三井Outlet二期將於近期開幕，高雄LaL...

看好美製進口車關稅可能調降 汽車配件相關產業積極備戰迎商機

台美關稅協商獲致對等關稅降至15%且不再疊加的成果後，各界關注美製汽車進口關稅是否調降。據財政部長莊翠雲在立法院答詢說，...

「豐邑泊金灣」打造CITY CLUB私人俱樂部 受市場矚目

第七波信用管制衝擊下，市場觀望情緒升高，房地產成交量明顯急凍。然而，豐邑集團在台中南屯市中心推出預售新案「豐邑泊金灣」，...

九成家長依賴網購補貨尿布、奶粉 酷澎彈性配送與24小時客服好放心

網購正成為推動零售成長的重要引擎，根據數位發展部統計，網路使用人口約69.3% 曾於一年內使用網路購物，包含每天都會消耗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。