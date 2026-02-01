彰化高鐵樂齡園區10公頃43億二度流標 不動產業者點出關鍵原因

彰化縣政府看準銀髮族市場需求持續成長，規劃在田中高鐵站特定區推動樂齡健康產業園區，也就是俗稱的「養生村」，不過開發進度受挫。今年1月30日辦理第二次土地標售、第一階段資格審查，結果仍因無人投標而流標。不動產業者指出，標售底價缺乏誘因，加上開發限制多，讓投資人卻步。

此次釋出高鐵站東側4筆產業服務專用區土地，總面積約10公頃，總標售底價高達43億元。縣府規定，投標廠商須依指定或優先開發產業提出完整投資計畫，並通過資格審查後，才能進入價格標決階段，盼藉此確保樂齡園區的產業發展目標得以落實。

園區規劃中基地一面積最大，達3.5公頃，土地總價約15億元，定位為核心產業發展基地，指定開發項目以高齡友善出租住宅為主，基地二至基地四面積分別為1.5、2.1及2.8公頃，土地價格約6.7億元、8.8億元及12億元。這3筆土地屬支援產業服務用地，優先發展方向包括醫療保健與社會工作服務業、藝術娛樂業、批發零售、住宿及餐飲業，以及運輸與倉儲等。

高鐵彰化站於2015年通車，通車前約2011年間，縣府陸續標售區段徵收後的抵費地，但交易狀況冷清，直到2017年調降底價，並吸引彰化基督教醫院購地，加上政府興建田中氣象站，區域發展才逐步回溫；2020年後，高鐵特區土地轉趨搶手，但目前住宅區底價已來到每坪12.6萬元，產專區更攀升至14.2萬元新高，近3年產專區交易明顯降溫，2024年僅標脫2筆，2025年全數流標，今年首標也再度落空。

中信房屋彰化仁愛店長謝曜駿指出，彰化高鐵周邊住宅實價登錄在2022年每坪一度站上19萬元，但自2025年3月後回落至13至15萬元區間。此次縣府規劃養生村的土地底價雖接近目前行情，但因附帶多項開發限制，在整體景氣保守、樂齡產業市場仍不明朗的情況下，建商須同時承擔高額購地與興建成本，投資風險偏高，因而選擇觀望。

謝曜駿建議應搭配更具吸引力的配套措施，例如標售底價至少需比行情打7折，降至每坪約10萬元，或放寬使用彈性，才能提高投資誘因。