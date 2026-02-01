三井今年營收將逾400億 台南Outlet二期準備開幕

日本三井不動產集團近年來在台灣擴張腳步迅速，營業據點完整遍布北、中、南。台南三井Outlet二期將於近期開幕，高雄LaLaport今年底也將插旗鳳山，兩大據點加入營運，三井集團總營收規模將順勢突破400億元。

日本三井不動產在台包含Outlet、LaLaport共五個分店。除了在零售商場與Outlet體系布局，三井集團在台灣的不動產開發與飯店業方面也同樣積極。目前集團在台北、新北、新竹、台南、高雄等地，共有約八個建案進行中，顯示其長期看好台灣房地產市場。

日本三井不動產2025年全台整體零售業績達380.7億元，年成長超過四成，高增長主要受到去年初開幕的南港LaLaport業績挹注帶動。在去年全球零售商場普遍面臨景氣逆風下，三井憑藉穩健經營策略與多元品牌組合，依然交出優異成績單。

在各個營業據點中，以林口Outlet成長幅度最顯著。在林口二期於2024年底加入後，成功帶動整體客流量與客單價，挹注2025年業績達108億元，年增率高達36.7%，成為集團在台首座晉升「百億俱樂部」的據點。

其他據點方面，台中港Outlet業績64.7億元，年增7.8%；台南Outlet業績45億元；台中LaLaport業績來到89億元，年增12.7%，顯示全台各據點表現皆穩定增長。

台南Outlet是三井不動產集團在台灣投資開發的第三座Outlet，吸引超過2,000萬人次到訪，集團於2024年啟動二期擴建工程，預定今年春天竣工，屆時新增約50家店舖，全館規模可達到約240家店舖。

在空間規劃上，二期店舖面積約3,000坪，分布三個樓層。招商亮點包含引進首次來台展店的日本知名母嬰品牌「西松屋」，以及日本大型超市「LOPIA」等，期望透過這些具備生活機能的品牌進駐，滿足近年來設施周邊因建案林立、居住人口持續成長帶來的生活面需求。