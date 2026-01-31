看好美製進口車關稅可能調降 汽車配件相關產業積極備戰迎商機

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市昌榮國際負責人陳振忠說，為迎接美製進口車關稅可能調降，汽車相關產業已積極備戰。記者黃寅／攝影
台美關稅協商獲致對等關稅降至15%且不再疊加的成果後，各界關注美製汽車進口關稅是否調降。據財政部莊翠雲立法院答詢說，是否有納入貿易協議內容，要待台美簽署後向社會大眾報告。但是，此一議題不僅進口車商和消費者關注，包括像是隔熱紙、包膜等汽車相關產業也都摩拳擦掌，積極拜訪車商做好準備，期待迎接一波進口關稅調降的商機。

台中市昌榮國際代理「Uleemark」隔熱紙和俗稱「犀牛皮」的頂級包膜，全台有3百多處施工據點。負責人陳振忠坦言，雖然關稅還未正式調降，但業界已十分看好關稅必將調降，甚至認為這已是車界的共識，並期待因為關稅的調降能終結消費者的降價期待心理，讓車市能早回春。

陳振忠說，因為包膜車子可以增亮40至50%，還可以抗穿刺、抗髒汙，也根本不怕所謂的刮傷和擦傷，近年在高檔車已成一股流行趨勢。初步估計，若是進口關稅降至零，車價可以因此降價15%至20%，這個空間讓消費者可以購買更高一層級車子，也更有餘裕和意願可以為愛車增添包膜的預算，連帶也會帶動一波商機。

他說，關稅調降下，無論品牌或車型，民眾都有更多的選購空間，可以想見汽車的銷售量也一定隨之攀高，像是隔熱紙、隨車的維修工具組等配件銷售量也會提高，甚至業績可能會有數倍於現在的成長。因此，相關產業近來紛紛拜訪汽車公司，洽談各種合作方案，以在關稅一宣布調降時，能順勢接下爆發的商機。

