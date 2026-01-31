合一Bonvadis外用乳膏 在哥倫比亞提出醫材註冊申請
合一（4743）31日公告，其傷口照護產品Bonvadis外用乳膏已獲哥倫比亞食品藥物管理局（INVIMA）受理「完全傷口適應症」醫材註冊申請。合一表示，此為向當地主管機關提出的正式申請程序，後續審查時程將依主管機關規定辦理。
合一指出，本次申請品項為Bonvadis傷口外用乳膏，定位為醫材用途的傷口敷料。適應症涵蓋急性、慢性傷口與疤痕，包括1至2級燒燙傷、壓瘡、糖尿病足潰瘍、靜脈潰瘍與手術後傷口等，並具維持傷口濕潤、減少疤痕形成等用途。未來若產品取得許可並上市，合一需依授權合約規定支付銷售權利金。
合一並引用市場資料指出，哥倫比亞糖尿病人口約300萬人，成人盛行率達8.4%，預估2050年將達430萬人，帶動當地傷口照護需求持續上升。該國進階傷口照護市場2023年規模約6,170萬美元，預估2030年將增至9,240萬美元，年複合成長率約5.9%。
公司表示，傷口照護產品採藥品與醫材雙軌策略，目前正依計畫對主要糖尿病國家與地區逐一申請市場許可與合作案。
