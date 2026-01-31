「豐邑泊金灣」打造CITY CLUB私人俱樂部 受市場矚目

第七波信用管制衝擊下，市場觀望情緒升高，房地產成交量明顯急凍。然而，豐邑集團在台中南屯市中心推出預售新案「豐邑泊金灣」，訴求打造「CITY CLUB私人俱樂部」生活新型態，逆勢殺出重圍，未公開即默默創下近60戶的銷售佳績，受到市場矚目。

豐邑集團總經理邱崇喆分析，「豐邑泊金灣」銷售表現亮眼，顯示市場結構也同步出現關鍵轉向—購屋需求明確從重劃區回流市中心，回歸自住基本面。

為了回應市場關注，豐邑建設今(31)日特別舉辦「CITY CLUB公開茶會」，邀請已購客戶、貴賓，在音樂與輕食氛圍中，實地感受泊金灣所提出的市心俱樂部生活樣貌，也藉此展現品牌對市中心居住價值的長期投入。

邱崇喆指出，南屯公益路生活圈，向來是台中市中心最具指標性的高端住宅聚落，豐邑、雙橡園、精銳、陸府等一線品牌建商持續進駐推案，實價登錄單價最高已突破9字頭，穩坐南屯層峰客層首選地段。

「豐邑泊金灣」正位於南屯五權西路核心軸線，永春東七路直通公益路生活圈，在此波盤整期中，憑藉市中心地段、完整成熟機能與自住導向產品設定，仍能穩定推進銷售，累積成交已近60戶，清楚反映真正具備生活機能的市心產品，依然是市場資金與自住客最堅定的選擇。

「豐邑泊金灣」生活機能，鄰近公益路米其林商圈及黎明、向上、五權西路、永春東七路等多個成熟商圈，日常採買、餐飲、醫療與休閒機能皆可步行滿足，同時坐擁文心森林公園、風雨球場與黎明黃昏市場等生活場域。交通方面，五權西路串聯捷運南屯站，車行可快速銜接74號快速道路與國道一號，成為少數兼具市心便利與交通效率的居住軸線。

坐擁南屯富人核心區，「豐邑泊金灣」能夠取得罕見約1,500坪的大基地條件，得以完整規劃綠地與公共空間，並以「CITY CLUB私人俱樂部」概念，打造約30項全齡公設。

從回家即享的禮賓車道與迎賓吧檯，為每日進出增添尊榮儀式感；到高爾夫VR遊戲室、KTV包廂，成為住戶下班後放鬆、週末聚會的生活場域；二樓露天泳池與健身房，讓運動融入日常節奏，三溫暖SPA則提供忙碌城市生活中難得的紓壓時刻。

頂樓星空酒吧更延伸出夜晚小酌、招待親友的社交場景。整體公設回應自住客的生活節奏與使用頻率，形塑有別於傳統住宅、真正可被長時間使用的市心俱樂部生活，也成為吸引自住客進場的重要關鍵。