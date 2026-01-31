九成家長依賴網購補貨尿布、奶粉 酷澎彈性配送與24小時客服好放心

網購正成為推動零售成長的重要引擎，根據數位發展部統計，網路使用人口約69.3% 曾於一年內使用網路購物，包含每天都會消耗的尿布、濕紙巾等不可中斷的育兒必需品。Coupang酷澎憑藉緊密的品牌合作基礎、便捷的物流與服務體系與消費者高度信賴的購物體驗，積極經營台灣母嬰日常用品市場，展現領先市場的成長動能。對新世代育兒家庭而言，即時補貨、掌握配送進度與信賴的售後服務，已成為選擇線上購物通路的標準。

市場機構曾統計，近九成的寶寶家庭在一年內透過網路購買母嬰用品，整箱囤貨的便利性、網購價格透明，明顯改變嬰兒尿布品類的主力通路；線上商務已占尿布近六成銷量。

作為成長顯著的線上零售企業，酷澎「火箭速配」最快隔天到貨，讓家長們告別「尿布焦慮」，無論是臨時發現尿布即將用盡，或需要快速補齊育兒用品，透過酷澎下單，最快隔天即可收到商品，大幅安定育兒生活中的節奏。

家有2歲孩子、從事服務業工作的家長于先生便分享，因上下班時間需依班表變動，日常生活中能運用的時間相當零碎，線上購物各方面的便利性都是他的考量。于先生表示，酷澎提供24小時真人客服服務，無論透過線上文字或電話皆可即時聯繫，讓他能在空檔中處理訂單或售後問題，隨時都能順利完成尿布等日常母嬰用品的補貨。

于先生從小孩出生後頻繁使用酷澎，讚許近期酷澎服務更進步，配送日最長七天內的到貨日期，讓他能依照班表安排收貨時間，並即時掌握商品配送進度，與家人更好掌握到貨時間。

同時，酷澎提供WOW會員30天免費退貨，讓父母在選購母嬰用品時能更加安心。對於仍在摸索適合寶寶尺寸、或使用習慣的家庭而言，彈性的退貨政策能有效降低嘗試新產品的心理門檻，也提升消費者對品牌與線上購物的信任感。2025年酷澎在台灣推出WOW會員制度，強調30天無條件退貨，根據酷澎統計，顧客反應非常正面，將持續新增會員專屬優惠與服務，近期WOW也導入新權益，有限量Goldbox每日專屬優惠精選商品，涵蓋食品、飲品、母嬰用品、家用清潔、小家電等。