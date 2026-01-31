快訊

餐飲業海外競逐兩大戰場 各擁關鍵優勢

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

台灣餐飲品牌海外擴張正兵分二路前進，一路瞄準全球餐飲產值最大的美國市場，憑藉其品牌溢價效應與強勁消費力；另一路則押注東南亞，受惠人口紅利、外食文化成熟與商場開發迅速，展店複製效率遠高於其他區域，這兩大區域將成為台灣餐飲業未來最關鍵的海外戰場。

在業者眼中，美國與東南亞的市場結構也各自具備落地優勢。以美國市場來說，不僅是全球餐飲產值最大的單一市場，且只要切入關鍵城市就能拉升全球能見度。六角（2732）董事長王耀輝表示，「翰林茶館是世界第一杯珍奶，這是品牌在海外競爭的重要底氣。」目前集團已在美國與台灣申請「世界第一杯珍奶」相關商標，目的在於強化品牌識別，並在全球珍奶市場的戰局中掌握更大的話語權。

東南亞則以人口結構和發展潛力為主要誘因。乾杯董事長平出莊司指出，馬來西亞人口金字塔健康，年輕族群比重高，消費力強，亦具備餐飲市場擴張條件。

