快訊

計程車台64線丟包乘客 交部：車隊負管理責任 最重停業

聽新聞
0:00 / 0:00

連鎖餐飲前進海外一波波 瓦城、路易莎、翰林茶館赴美展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

2026年餐飲股吹起新一波出海潮，台灣品牌從泰式料理、咖啡、珍奶到燒肉全面跨海搶市。瓦城（2729）美國首店「Very Thai」與路易莎均以洛杉磯為海外首站，前者將於2月進駐指標商場，後者規畫首季開出複合業態門市。

此外，翰林茶館則預計今年第2季落腳西雅圖，加速攻占北美市場；乾杯與築間鎖定人口紅利強勁的馬來西亞，將透過設立子公司或代理模式推進展店。多家連鎖同步布局國際，顯示台灣餐飲族群海外擴張動能持續升溫。

築間旗下燒肉品牌「燒肉Smile」近日加快海外展店腳步。築間董事長林楷傑表示，看好馬來西亞年輕族群與都會商圈，集團採區域代理合約模式合作，由在地夥伴負責營運管理，築間專注於品牌與營運SOP輸出。

「燒肉Smile」馬來西亞首店已進駐吉隆坡 Sunway Square Mall，目前為試營運階段，預計2月28日正式開幕；第二家分店也已與吉隆坡指標商場谷中城美佳廣場（Mid Valley Megamall）完成簽約，預計6月中旬開幕。透過核心商圈據點串聯，可望迅速提升品牌能見度與來客穩定度。

乾杯去年底董事會決議設立馬來西亞子公司，投資金額近8,000萬元，並計畫今年將開出首間燒肉分店，將台灣耳熟能詳的「八點乾杯」等熱鬧應援文化複製到馬來西亞市場，同時也評估進軍印尼市場的可行性，主要看好東南亞的人口紅利。

瓦城以「東方爐炒連鎖化系統」站穩台灣東方餐飲龍頭地位，2026年正式跨足海外，美國首店「Very Thai」將進駐指標商場Westfield Century City啟動試營運；另美國第二店、第三店也已找好店址，是品牌邁向國際舞台的重要里程碑。

打出「全球第一杯珍珠奶茶」招牌的翰林茶館，在併入六角集團後，2026年也啟動新一輪海外布局。

翰林茶館首波將前進亞利桑那州、西雅圖以及澳門，其中第一家美國門市確定落腳西雅圖，預計今年第2季開出。

路易莎咖啡也正式向美國市場叩關。公司規畫今年首季在洛杉磯開出第一家門市，亦將同步布局柬埔寨市場，未來海外據點全面採品牌授權模式，由當地夥伴主導營運，集團持股約三成，負責品牌與品質控管。

馬來西亞 美國 市場

延伸閱讀

築間海外開燒肉店！「燒肉Smile」插旗馬來西亞 上半年連開2店

吃燒肉兼賞美景！ 日本「東京晴空塔敘敘苑」30樓高空美景盡收眼前，午餐燒肉價格超實惠

性侵殺害女大生梁育誌更二審逃死 馬國留台聯總：強烈不滿

馬來西亞女大生命案改判 洪孟楷批可教化不該是免死金牌

相關新聞

和泰車今年銷售拚新高 三品牌要衝刺16.5萬台 可望進一步成長

龍頭車廠和泰車昨（30）日舉行尾牙，董事長黃南光表示，去年整體市場信心低迷，和泰車營收仍創下新高，三品牌2025年銷售逾...

和泰車尾牙 總座蘇純興帶頭熱舞 高喊和泰尚勇

和泰集團昨（30）日尾牙席開59桌，以「和泰領航駕勢奔騰」為主題，總經理蘇純興再度帶頭表演，率各部門本部長大跳啦啦隊舞。...

連鎖餐飲前進海外一波波 瓦城、路易莎、翰林茶館赴美展店

2026年餐飲股吹起新一波出海潮，台灣品牌從泰式料理、咖啡、珍奶到燒肉全面跨海搶市。瓦城美國首店「Very Thai」與...

餐飲業海外競逐兩大戰場 各擁關鍵優勢

台灣餐飲品牌海外擴張正兵分二路前進，一路瞄準全球餐飲產值最大的美國市場，憑藉其品牌溢價效應與強勁消費力；另一路則押注東南...

萬海：今年貨櫃輪比去年旺 3月受惠回教開齋節、農曆年結束

萬海航運總經理謝福隆昨（30）日表示，2月貨櫃輪市場需求轉淡，3月受惠於回教開齋節（Eid al-Fitr）跟華人農曆年...

SCFI運價連四黑 周跌9.67%

農曆年前趕出貨進入尾聲，運價指數連四跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨(30)日出爐，指數下跌141.11...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。