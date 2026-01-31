連鎖餐飲前進海外一波波 瓦城、路易莎、翰林茶館赴美展店

2026年餐飲股吹起新一波出海潮，台灣品牌從泰式料理、咖啡、珍奶到燒肉全面跨海搶市。瓦城（2729）美國首店「Very Thai」與路易莎均以洛杉磯為海外首站，前者將於2月進駐指標商場，後者規畫首季開出複合業態門市。

此外，翰林茶館則預計今年第2季落腳西雅圖，加速攻占北美市場；乾杯與築間鎖定人口紅利強勁的馬來西亞，將透過設立子公司或代理模式推進展店。多家連鎖同步布局國際，顯示台灣餐飲族群海外擴張動能持續升溫。

築間旗下燒肉品牌「燒肉Smile」近日加快海外展店腳步。築間董事長林楷傑表示，看好馬來西亞年輕族群與都會商圈，集團採區域代理合約模式合作，由在地夥伴負責營運管理，築間專注於品牌與營運SOP輸出。

「燒肉Smile」馬來西亞首店已進駐吉隆坡 Sunway Square Mall，目前為試營運階段，預計2月28日正式開幕；第二家分店也已與吉隆坡指標商場谷中城美佳廣場（Mid Valley Megamall）完成簽約，預計6月中旬開幕。透過核心商圈據點串聯，可望迅速提升品牌能見度與來客穩定度。

乾杯去年底董事會決議設立馬來西亞子公司，投資金額近8,000萬元，並計畫今年將開出首間燒肉分店，將台灣耳熟能詳的「八點乾杯」等熱鬧應援文化複製到馬來西亞市場，同時也評估進軍印尼市場的可行性，主要看好東南亞的人口紅利。

瓦城以「東方爐炒連鎖化系統」站穩台灣東方餐飲龍頭地位，2026年正式跨足海外，美國首店「Very Thai」將進駐指標商場Westfield Century City啟動試營運；另美國第二店、第三店也已找好店址，是品牌邁向國際舞台的重要里程碑。

打出「全球第一杯珍珠奶茶」招牌的翰林茶館，在併入六角集團後，2026年也啟動新一輪海外布局。

翰林茶館首波將前進亞利桑那州、西雅圖以及澳門，其中第一家美國門市確定落腳西雅圖，預計今年第2季開出。

路易莎咖啡也正式向美國市場叩關。公司規畫今年首季在洛杉磯開出第一家門市，亦將同步布局柬埔寨市場，未來海外據點全面採品牌授權模式，由當地夥伴主導營運，集團持股約三成，負責品牌與品質控管。