和泰車尾牙 總座蘇純興帶頭熱舞 高喊和泰尚勇

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰集團昨（30）日尾牙席開59桌，以「和泰領航駕勢奔騰」為主題，總經理蘇純興再度帶頭表演，率各部門本部長大跳啦啦隊舞。蘇純興說，中信兄弟有Passion sisters，味全龍有Dragon beauties，和泰車也要成立啦啦隊，打出「和泰尚勇」，展現出和泰人的力量。

和泰集團昨日的尾牙現場氣氛歡騰，全場嗨翻天，尤其是和泰車（2207）去年營收再創下新高，在車市一片低迷之下，和泰車的營收與獲利表現都相當亮眼，蘇純興一再表示，要感謝員工的共同努力，才能使得和泰車創下佳績。

蘇純興並領軍各事體本部長組成「和泰尚勇」啦啦隊，提昇2026年士氣、鼓舞鬥志，一起邁向2026和泰再創新高。

蘇純興認為尾牙就是為員工打氣，自己帶頭表演也是為員工打氣的表現。以往蘇純興即曾經反串瑪丹娜、埃及艷后等都讓和泰人津津樂道，今年以「和泰尚勇」為表演主軸，帶領本部長大跳啦啦隊舞，帶動尾牙氣氛，也成為和泰集團尾牙的高潮。

和泰車今年銷售拚新高 三品牌要衝刺16.5萬台 可望進一步成長

龍頭車廠和泰車昨（30）日舉行尾牙，董事長黃南光表示，去年整體市場信心低迷，和泰車營收仍創下新高，三品牌2025年銷售逾...

