SCFI運價連四黑 周跌9.67%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

農曆年前趕出貨進入尾聲，運價指數連四跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨(30)日出爐，指數下跌141.11點至1,316.75點，周跌幅9.67%，四大航線跌幅都逾一成。

根據最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,418美元，較前一期下跌177美元，週跌幅11.09%；遠東到地中海運價每TEU達2,424美元，較前一期下跌332美元，周跌12.04%。

遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)跌破2,000美元至1,867美元，較前一期下跌217美元，跌幅10.41%；遠東到美東運價每FEU達2,605美元，較前一期下跌291美元，跌幅10.04%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌13美元，跌幅2.62%；遠東到日本關西、遠東到日本關東、遠東到韓國每TEU較前一週持平。

業者指出，短期內市場仍呈現供過於求，運價壓力明顯，整體來看，價格以盤整偏弱為主，後續仍需觀察船公司過年後控艙與需求回溫的狀況。

