萬海：今年貨櫃輪比去年旺 3月受惠回教開齋節、農曆年結束

萬海（2615）航運總經理謝福隆昨（30）日表示，2月貨櫃輪市場需求轉淡，3月受惠於回教開齋節（Eid al-Fitr）跟華人農曆年結束開始出貨，3月的貨量會明顯回升；2026年美國關稅政策底定紅利會開始發威，貨櫃輪市場將比2025年好。

謝福隆指出，近年來，全球貨櫃輪業者，對於合理運價都非常堅持，相互砍價的時代很難再現。市場擔心紅海危機解除後，貨櫃船舶過多的疑慮並未出現。到目前為止，全球船舶日租金價格仍居高不下，現在日租8萬美元都還租不到船，疫情前日租只要2萬美元，就能租進同型的船舶，從船舶租賃市場的變動，就可以看出貨櫃輪船舶還是非常吃緊。

謝福隆展望2026年市場

他表示，今年農曆年出貨旺季提前到來，隨著長假即將到來，貨主擔心2月交通運輸可能會受到影響，包括拖車、碼頭工人會陸續返鄉過節，因此中國大陸農曆年期間將出口的貨品從2025年12月就開始暴增，出貨旺季提早到12月上旬，貨櫃輪運價也出現一波反彈；但到了今年2月將過農曆年，2月貨量反而清淡。

不過，謝福隆強調，3月開始歐、美補貨需求增加，3月是觀察今年貨櫃輪市場動態變化的重要時間點，最主要還是要觀察過完年後3月以後發展。

謝福隆進一步表示，美國的關稅政策變化已經達到比較穩定的狀態，再加上2026年11月美國即將大選，對於經濟相關議題將更小心處理。市場關心紅海恢復後，貨櫃輪供應過剩問題將浮現，但目前看起來，全球各地港口建設跟不上船舶增加的速度，再加上船舶大型化，港口設備不足，上海、寧波、馬來西亞、印尼及歐洲地區許多港口長期存在港口壅塞問題，塞港仍是2026年牽動貨櫃輪市場供需的關鍵因素。

塞港問題造成全球船舶周轉率降低，推估船舶遶行好望角，約吸納大概280萬個TEU（20呎標準櫃）；至於塞港造成的問題，也會降低全球艙位供給200萬TEU。