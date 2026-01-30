貿協尾牙宴重現大阪世博開幕秀 黃志芳扮山神宣示帶領台灣產業拚經濟
若錯過去年八月大阪世博的開幕表演，今晚在台灣難得重現。外貿協會今晚在南港展覽館舉行年終餐會，開場表演節目演出大阪世博台灣館館際日（2025年8月8日Pavilion Day）在世博主展館演出的「山、海、天、光」舞劇的精華版，驚豔全場。
去年8月8日在大阪世博，台灣館以此表演感動無數民眾，貿協董事長黃志芳扮起山神，在登場前足足花了二小時裝扮，全程頂著沉重的裝扮與貿協員工同歡。
貿協今晚尾牙席開103桌，黃志芳說，貿協帶領台灣產業拚經濟，要一馬當先，他並當場宣布，今晚抽獎總獎金500萬元，引起場內歡呼。
