快訊

澳網／跨夜五盤大戰粉碎辛納3連霸夢 38歲約克維奇將拚生涯第11冠

立院創紀錄！藍白聯手封殺 預算會期「總預算案一字未審」

黑色星期五？金、銀跳水 美股電子盤、台指期夜盤受累

貿協尾牙宴重現大阪世博開幕秀 黃志芳扮山神宣示帶領台灣產業拚經濟

聯合報／ 記者應翠梅／台北即時報導
外貿協會今晚在南港展覽館舉行年終餐會，開場表演節目重現大阪世博台灣館館際日在世博主展館演出的「山、海、天、光」舞劇，貿協董事長黃志芳扮起山神。記者應翠梅／攝影
外貿協會今晚在南港展覽館舉行年終餐會，開場表演節目重現大阪世博台灣館館際日在世博主展館演出的「山、海、天、光」舞劇，貿協董事長黃志芳扮起山神。記者應翠梅／攝影

若錯過去年八月大阪世博的開幕表演，今晚在台灣難得重現。外貿協會今晚在南港展覽館舉行年終餐會，開場表演節目演出大阪世博台灣館館際日（2025年8月8日Pavilion Day）在世博主展館演出的「山、海、天、光」舞劇的精華版，驚豔全場。

去年8月8日在大阪世博，台灣館以此表演感動無數民眾，貿協董事長黃志芳扮起山神，在登場前足足花了二小時裝扮，全程頂著沉重的裝扮與貿協員工同歡。

貿協今晚尾牙席開103桌，黃志芳說，貿協帶領台灣產業拚經濟，要一馬當先，他並當場宣布，今晚抽獎總獎金500萬元，引起場內歡呼。

外貿協會今晚在南港展覽館舉行年終餐會，開場表演節目重現大阪世博台灣館館際日在世博主展館演出的「山、海、天、光」舞劇，驚豔全場。記者應翠梅／攝影
外貿協會今晚在南港展覽館舉行年終餐會，開場表演節目重現大阪世博台灣館館際日在世博主展館演出的「山、海、天、光」舞劇，驚豔全場。記者應翠梅／攝影

世博 大阪 黃志芳 外貿協會

延伸閱讀

農曆新年「亞洲熱門目的地」排行 台灣超越大阪、首爾 首登前三！

麗星郵輪2026航程出爐！唯一航次 8天巡遊東京、大阪雙城

小心AI競爭對手尤其是對岸 黃志芳：把狼性發揮在AI應用上

大阪通天閣商家大火濃煙竄天際 30輛消防車馳援火勢難控制

相關新聞

股、房表現不同調 1月房市交易表現仍相對保守

景氣燈號亮出紅燈，且近期台股屢創新高，資本市場氣氛熱絡，但房市表現相對保守，呈現「股房背離」的走勢，根據永慶房產集團統計...

無懼汽車市場不景氣 和泰：有信心今年可達標

汽車龍頭和泰車今（30）日舉行尾牙，席開59桌，和泰總經理蘇純興表示，國內外政經狀況還是很複雜，對今年市場來說都是很大的...

貿協尾牙宴重現大阪世博開幕秀 黃志芳扮山神宣示帶領台灣產業拚經濟

若錯過去年八月大阪世博的開幕表演，今晚在台灣難得重現。外貿協會今晚在南港展覽館舉行年終餐會，開場表演節目演出大阪世博台灣...

影／金酒尾牙豪氣！抽「24瓶87年黑金剛」市值逾30萬、年終最多4.6月

金門最大公營企業金門酒廠公司今天舉辦年終尾牙餐會，最大獎為「24瓶87年黑金剛」高粱酒，單組市價約30多萬元。儘管去年營...

萬海航運總經理謝福隆：2026年貨櫃輪市場比2025年旺

萬海航運（2615）總經理謝福隆30日表示，2月貨櫃輪市場需求轉淡，3月受惠於回教開齋節（Eid al-Fitr）跟華人...

《住宅法》修正三讀 促租屋市場透明化、提高包租補助

立法院會30日最後一次院會，通過《住宅法》修正案三讀。此次修法重點包括：租屋市場透明化，主管機關應定期蒐集、分析及公布租...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。