貿協尾牙宴重現大阪世博開幕秀 黃志芳扮山神宣示帶領台灣產業拚經濟

若錯過去年八月大阪世博的開幕表演，今晚在台灣難得重現。外貿協會今晚在南港展覽館舉行年終餐會，開場表演節目演出大阪世博台灣館館際日（2025年8月8日Pavilion Day）在世博主展館演出的「山、海、天、光」舞劇的精華版，驚豔全場。

去年8月8日在大阪世博，台灣館以此表演感動無數民眾，貿協董事長黃志芳扮起山神，在登場前足足花了二小時裝扮，全程頂著沉重的裝扮與貿協員工同歡。