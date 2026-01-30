影／金酒尾牙豪氣！抽「24瓶87年黑金剛」市值逾30萬、年終最多4.6月

金門最大公營企業金門酒廠公司今天舉辦年終尾牙餐會，最大獎為「24瓶87年黑金剛」高粱酒，單組市價約30多萬元。儘管去年營收約115億元，未達議會要求的130億元目標，但員工年終獎金仍可領3.5至4.6個月，福利水準讓民眾好羨慕。

這場名為「馬力全開．贏戰未來」的感恩惜福餐會，今日在台開風獅爺商店街席開150桌，邀集金酒金寧廠、金城廠兩廠區上千名員工齊聚同歡，縣長陳福海、縣議會議長洪允典、副縣長李文良、多位縣議員，以及金酒公司董事長吳昆璋、總經理王中聖、副總經理趙志中、副總黃海山、金酒廈門分公司總經理丁丞康、財政處長陳國庭、金門酒類商業同業公會理事長吳則雄等人，均到場與員工同樂，並邀請台灣及金門地區經銷商代表共度歲末。

今年頭獎由金酒公司、縣長陳福海與議長洪允典等人準備的「24瓶87年黑金剛」，市值逾30萬元，共抽出4名幸運得主，分別由縣長、議長與董事長抽出，現場驚呼聲與掌聲此起彼落，員工直呼，這份大禮的價值堪稱歷年最高，「真的很有誠意」。

除頭獎外，摸彩獎品同樣豐富。第二大獎為黑松公司提供的12萬元禮券，共3份；另有20份加碼獎，包括縣長與議長加碼的「112年秋節家配酒10打」10份、市價約7萬元，以及總經理加碼的「家配酒5打」10份；名額最多的獎項為「112年秋節家配酒3打」，市價約2萬1千元，共抽出約250名員工。據了解，今年尾牙彩品總市值高達數千萬元，讓現場氣氛一路沸騰。

董事長吳昆璋致詞時感謝縣府與議會長期支持與鞭策，更肯定員工的付出，強調「沒有大家的努力，就沒有現在的成績」。他引用陳之藩散文《謝天》指出，「得之於人者太多，出之於己者太少， 因為要感謝的人太多了，不如謝天吧！」，感念金門這塊土地與老天爺給予的獨特地理環境與動人故事，讓金酒得以持續發展；同時他也法律人的角度，提醒員工飲酒之餘務必遵守「喝酒不開車、開車不喝酒」。

縣長陳福海表示，他從政36年來，深刻體會「金門要好，金酒一定要好」，過去金酒工會曾為基層員工爭取薪資與福利，當時他就強調「金酒若要好，員工權益一定要顧好」，期勉大家知福惜福，攜手讓金酒持續向前。

總經理王中聖指出，金酒去年營收約115億元，雖未達議會130億元目標，但仍穩居百億元規模；面對市場變化，未來將以穩健經營為主軸，盼穩定市場行情，不會以追求業績量為目標，預期2026年在大陸市場加入下，營運目標維持在110至120億元區間，力求市場穩定。

金酒工會理事長陳尚智表示，尾牙不僅慰勞員工一年來的辛勞，也安排員工自發表演，並邀請台灣469 CLASS樂團到場演出，台上台下互動熱烈，為金酒一年畫下歡樂句點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康