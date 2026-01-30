台灣虎航砍1%夏季航班 民航局證實「確為保證飛時安全」
近期有部分民眾反映陸續收到台灣虎航（6757）取消日本夏季航班通知，且大多集中3月至5月，剛好恰逢日本櫻花旺季。對此，交通部民航局30日表示，經瞭解，台灣虎航因近期有機師離職，為確保現有機師飛時在安全、可控範圍內，因此調整規劃中班表，取消航班約1％。台灣虎航則表示，為了對於內部有效資源調度，近期主動調整部分航班，並對造成旅客不便致歉。
民航局指出，台灣虎航因近期有機師離職，為確保現有機師飛時在安全、可控範圍內，因此調整規劃中班表，取消航班約1％，已要求台虎應持續掌握機師動態，以確保飛航安全，同時亦要求台虎應就取消之航班，妥善維護旅客權益。
同時民航局也要求國籍航空業者，規劃班表時，應留有足夠餘裕，避免類似突發狀況影響旅客權益。
台灣虎航則指出，為了對於內部有效資源調度，近期主動調整部分航班，以確保所有值勤機師皆具備最佳的身心狀態，並對此舉而造成部分旅客的不便，也致上最誠摯的歉意，並邀請所有旅客一起守護飛航安全。
