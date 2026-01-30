快訊

法案三讀兩樣情？中天自行宣布「重返52台」 華視也發聲了

新店慈濟醫院急診室傳火警！警衛及時撲滅 警疑遭縱火追查中

台灣虎航砍1%夏季航班 民航局證實「確為保證飛時安全」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

近期有部分民眾反映陸續收到台灣虎航（6757）取消日本夏季航班通知，且大多集中3月至5月，剛好恰逢日本櫻花旺季。對此，交通部民航局30日表示，經瞭解，台灣虎航因近期有機師離職，為確保現有機師飛時在安全、可控範圍內，因此調整規劃中班表，取消航班約1％。台灣虎航則表示，為了對於內部有效資源調度，近期主動調整部分航班，並對造成旅客不便致歉。

民航局指出，台灣虎航因近期有機師離職，為確保現有機師飛時在安全、可控範圍內，因此調整規劃中班表，取消航班約1％，已要求台虎應持續掌握機師動態，以確保飛航安全，同時亦要求台虎應就取消之航班，妥善維護旅客權益。

同時民航局也要求國籍航空業者，規劃班表時，應留有足夠餘裕，避免類似突發狀況影響旅客權益。

台灣虎航則指出，為了對於內部有效資源調度，近期主動調整部分航班，以確保所有值勤機師皆具備最佳的身心狀態，並對此舉而造成部分旅客的不便，也致上最誠摯的歉意，並邀請所有旅客一起守護飛航安全。

台灣虎航 機師 民航局

延伸閱讀

清明節連假離島管制航線 2月2日上午9時開放訂位

2個月4人離職！他嘆年終6個月也留不住人 網曝背後心態

連假國內機票3月9日起實施「退票費用分級制」 當日退票最高30％

離職原因瞞不住？都市傳說分6時間點 「10年以上」被讚最準

相關新聞

股、房表現不同調 1月房市交易表現仍相對保守

景氣燈號亮出紅燈，且近期台股屢創新高，資本市場氣氛熱絡，但房市表現相對保守，呈現「股房背離」的走勢，根據永慶房產集團統計...

無懼汽車市場不景氣 和泰：有信心今年可達標

汽車龍頭和泰車今（30）日舉行尾牙，席開59桌，和泰總經理蘇純興表示，國內外政經狀況還是很複雜，對今年市場來說都是很大的...

萬海航運總經理謝福隆：2026年貨櫃輪市場比2025年旺

萬海航運（2615）總經理謝福隆30日表示，2月貨櫃輪市場需求轉淡，3月受惠於回教開齋節（Eid al-Fitr）跟華人...

《住宅法》修正三讀 促租屋市場透明化、提高包租補助

立法院會30日最後一次院會，通過《住宅法》修正案三讀。此次修法重點包括：租屋市場透明化，主管機關應定期蒐集、分析及公布租...

長庚醫院年終佳 董座王瑞慧大方發出5.2個月再加發2萬元紅包

再過半個月就過年了，各醫療院所陸續公布年終獎金。在全國擁有11大院區的長庚醫療體系，30日宣布2025年度的年終獎金，將...

中信房屋1月交易量月減年增 專家：3月是房市風向關鍵

中信房屋30日發布，旗下門市1月成交件數，全台交易量月減7.6%、年增21.9%。中信房屋總經理張世宗指出，農曆年前因活...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。