和泰集團2026「向前衝」 力拚再創新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰集團今天尾牙，和泰集團董事長黃南光感恩同仁在過去一年中的辛勤付出。記者黃淑惠／攝影
和泰集團今天尾牙，和泰集團董事長黃南光感恩同仁在過去一年中的辛勤付出。記者黃淑惠／攝影

和泰集團（2207）今天尾牙，以「和泰領航駕勢奔騰」為主題，全場嗨翻天，和泰汽車總經理蘇純興領軍各事體組成「和泰上勇」啦啦隊，提昇2026年士氣、鼓舞鬥志，一起邁向2026和泰再創新高。

蘇純興現場換裝領軍各事業體高階主管成立啦啦隊應援團熱舞、喊口號，尾牙氣氛炒到最高峰。

和泰集團董事長黃南光致詞時代表公司，感恩同仁在過去一年中的辛勤付出，致上最誠摯的感謝。

2025年汽車產業面臨多重挑戰，關稅與貨物稅政策變化不定，讓整體市場信心低迷，消費動能也趨於保守。

在這樣的情況下，台灣汽車市場全年總銷量僅來到41.4萬台，比2024年少了4.3萬台，市場競爭也更加激烈，和泰汽車全年合併營收超過2,766億元，再次創下歷史新高，TOYOTA、LEXUS和HINO依然穩居各自市場NO.1的領導地位。

展望新年度，蘇純興致詞時表示，國內外經濟變化非常複雜，這個對國內車市是一個強大壓力，但還是非常有信心，和泰集團在逆境中會走得更穩健。因為和泰集團最厲害的就是在市場最不好的時候、做得比別人更好，今年不管市場多麼的嚴苛，和泰人一定都已經做好準備，所以不管挑戰有多難，覺得都可以克服難關達成目標。

蘇純興表示，有信心和泰集團齊心上下一起「向前衝」完成今年目標再創新高。

