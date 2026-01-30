睽違五年強勢回歸！儒鴻服裝設計競賽揭曉 副總統親臨頒獎

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
紡織龍頭儒鴻主辦的「第十屆儒鴻服裝設計競賽」於新莊總部展演廳30日盛大登場。儒鴻／提供
紡織龍頭儒鴻主辦的「第十屆儒鴻服裝設計競賽」於新莊總部展演廳30日盛大登場。儒鴻／提供

紡織龍頭儒鴻（1476）主辦的「第十屆儒鴻服裝設計競賽」於新莊總部展演廳30日盛大登場。本屆賽事睽違五年再度回歸，吸引產官學各界高度關注，其中副總統蕭美琴亦全程親臨參與並親自頒獎，象徵政府對台灣紡織產業人才培育與創新能量的重視。現場同時匯聚政府代表、紡織研究機構與多所大專院校師生，共同見證新秀誕生。

本屆競賽以「ATHLOS」為主題，由字首延伸出Active、Talent、Health、Life、Opportunity、Strength六大核心精神。儒鴻表示：「人生是一場與自己較勁的賽事；設計則是將信念化為形體的挑戰。」本屆總獎金高達153萬元，吸引全台300多組新銳設計者角逐，最終由黃琬鈞以作品「徒征計畫」奪下首獎與30萬元獎金；校園團體表現獎則由實踐大學高雄校區抱回50萬元獎金。

為深化產學接軌、縮短學用落差，本屆決賽特別邀請國際一線運動時尚品牌客戶擔任評審，從市場端、量產可行性與機能美學等面向進行選拔。儒鴻指出，國際品牌的實際參與能讓學生跳脫純藝術框架，將創意轉化為具商業價值的產品，培養具國際即戰力的設計人才。

儒鴻並無償提供入圍決賽的18組作品使用自主研發機能布料，讓選手挑戰機能面料的極致應用。首獎得主黃琬鈞巧妙融合主題精神與機能素材，其成熟剪裁能力與布料運用邏輯獲得評審一致肯定。

活動下半場則展演儒鴻內部設計團隊研發的最新系列作品，不僅展現設計能量，也凸顯儒鴻從布料研發到成衣設計的垂直整合優勢，向國際客戶呈現未來產品的潛力與競爭力。

設計 儒鴻 研發

