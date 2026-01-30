AI、減碳雙重夾擊…企業強化能源韌性 上洋：三菱燃氣發電機成擴產關鍵

面對AI產業浪潮席捲全球，半導體與高科技製造業持續擴張，正快速推升台灣整體用電需求。隨著2026年碳費制度即將上路，企業必須同時面對減碳壓力與能源穩定取得的嚴峻挑戰。上洋（6728）表示，電力供應是否充足，已成為影響企業投資布局與產能發展的核心因素。

為強化用電調度的整體效率與穩定性，上洋代理具備高度靈活性的「三菱燃氣發電機」。該設備以高效率、低排放且具彈性調度的燃氣發電方案，協助企業在能源轉型趨勢中突破電力限制。上洋指出，在電力需求節節攀升的今日，供電穩定度已成為企業順利擴產的核心條件。

尤其對AI相關供應鏈、精密製造與必要基礎設施而言，電力波動不僅牽動營運成本，更直接影響產能穩定與整體競爭力。上洋強調，隨著台灣能源結構持續邁向低碳化，企業如何在取得穩定電源的同時兼顧減碳，將是無可迴避的課題，而三菱燃氣發電機可為企業在強化自主供電上提供支撐。

由於台灣天然氣供應相較水、電等管線建設更具穩定性，燃氣發電較不易受外在環境影響。上洋分析，即使面臨天候或地震等突發狀況，供電中斷風險也相對降低，能進一步強化整體能源韌性。該機組更具備領先業界的發電效率，並採用雙燃料設計，同時保留未來升級至純氫氣運轉的彈性。

這項設計使企業可依燃料價格變化與碳排管理需求，靈活調整燃料使用比例。上洋提到，配合高度穩定的連續運轉能力，與彈性支援「尖峰自給、離峰調度」的智慧用電方案，企業於尖峰時段可使用燃氣發電降低成本，離峰時段則切換使用台電電力，靈活配合台電定價策略以因應尖離峰用電變化。

上洋認為，這類方案不僅能有效降低用電成本，更能在能源轉型過程中確保產能穩定，降低電力不足帶來的營運風險。此外，三菱燃氣發電機具備高空間利用率，機組僅需約6坪空間即可完成安裝，無論位於都市精華區或工業區場域皆能快速導入，大幅提升企業部署的彈性。

面對全球AI、淨零浪潮與用電需求攀升的多重挑戰，上洋強調，企業在評估擴產與全球布局時，能源配置的前瞻性已成為左右競爭優勢的致勝點。這項設備投資能協助企業建構穩定且可持續的電力支撐體系，在放大產能規模的同時持續推進減碳目標，確保營運不中斷，全面強化能源韌性的基礎。