快訊

法案三讀兩樣情？中天自行宣布「重返52台」 華視也發聲了

新店慈濟醫院急診室傳火警！警衛及時撲滅 警疑遭縱火追查中

AI、減碳雙重夾擊…企業強化能源韌性 上洋：三菱燃氣發電機成擴產關鍵

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
三菱燃氣發電機展現全方位優勢，打造企業穩定供電與經濟效益雙贏。上洋提供
三菱燃氣發電機展現全方位優勢，打造企業穩定供電與經濟效益雙贏。上洋提供

面對AI產業浪潮席捲全球，半導體與高科技製造業持續擴張，正快速推升台灣整體用電需求。隨著2026年碳費制度即將上路，企業必須同時面對減碳壓力與能源穩定取得的嚴峻挑戰。上洋（6728）表示，電力供應是否充足，已成為影響企業投資布局與產能發展的核心因素。

為強化用電調度的整體效率與穩定性，上洋代理具備高度靈活性的「三菱燃氣發電機」。該設備以高效率、低排放且具彈性調度的燃氣發電方案，協助企業在能源轉型趨勢中突破電力限制。上洋指出，在電力需求節節攀升的今日，供電穩定度已成為企業順利擴產的核心條件。

尤其對AI相關供應鏈、精密製造與必要基礎設施而言，電力波動不僅牽動營運成本，更直接影響產能穩定與整體競爭力。上洋強調，隨著台灣能源結構持續邁向低碳化，企業如何在取得穩定電源的同時兼顧減碳，將是無可迴避的課題，而三菱燃氣發電機可為企業在強化自主供電上提供支撐。

由於台灣天然氣供應相較水、電等管線建設更具穩定性，燃氣發電較不易受外在環境影響。上洋分析，即使面臨天候或地震等突發狀況，供電中斷風險也相對降低，能進一步強化整體能源韌性。該機組更具備領先業界的發電效率，並採用雙燃料設計，同時保留未來升級至純氫氣運轉的彈性。

這項設計使企業可依燃料價格變化與碳排管理需求，靈活調整燃料使用比例。上洋提到，配合高度穩定的連續運轉能力，與彈性支援「尖峰自給、離峰調度」的智慧用電方案，企業於尖峰時段可使用燃氣發電降低成本，離峰時段則切換使用台電電力，靈活配合台電定價策略以因應尖離峰用電變化。

上洋認為，這類方案不僅能有效降低用電成本，更能在能源轉型過程中確保產能穩定，降低電力不足帶來的營運風險。此外，三菱燃氣發電機具備高空間利用率，機組僅需約6坪空間即可完成安裝，無論位於都市精華區或工業區場域皆能快速導入，大幅提升企業部署的彈性。

面對全球AI、淨零浪潮與用電需求攀升的多重挑戰，上洋強調，企業在評估擴產與全球布局時，能源配置的前瞻性已成為左右競爭優勢的致勝點。這項設備投資能協助企業建構穩定且可持續的電力支撐體系，在放大產能規模的同時持續推進減碳目標，確保營運不中斷，全面強化能源韌性的基礎。

三菱 供電 減碳

延伸閱讀

川普稱俄同意暫停對烏開火 澤倫斯基：盼美確保承諾

俄空襲致烏克蘭嚴冬無暖氣 義大利贈鍋爐、發電機

鼓勵安裝立面光電 內政部擬提出給予碳權、企業獎勵措施

北門頭港排水工程竣工 白河水庫清淤土方減碳排近9成

相關新聞

股、房表現不同調 1月房市交易表現仍相對保守

景氣燈號亮出紅燈，且近期台股屢創新高，資本市場氣氛熱絡，但房市表現相對保守，呈現「股房背離」的走勢，根據永慶房產集團統計...

無懼汽車市場不景氣 和泰：有信心今年可達標

汽車龍頭和泰車今（30）日舉行尾牙，席開59桌，和泰總經理蘇純興表示，國內外政經狀況還是很複雜，對今年市場來說都是很大的...

萬海航運總經理謝福隆：2026年貨櫃輪市場比2025年旺

萬海航運（2615）總經理謝福隆30日表示，2月貨櫃輪市場需求轉淡，3月受惠於回教開齋節（Eid al-Fitr）跟華人...

《住宅法》修正三讀 促租屋市場透明化、提高包租補助

立法院會30日最後一次院會，通過《住宅法》修正案三讀。此次修法重點包括：租屋市場透明化，主管機關應定期蒐集、分析及公布租...

長庚醫院年終佳 董座王瑞慧大方發出5.2個月再加發2萬元紅包

再過半個月就過年了，各醫療院所陸續公布年終獎金。在全國擁有11大院區的長庚醫療體系，30日宣布2025年度的年終獎金，將...

中信房屋1月交易量月減年增 專家：3月是房市風向關鍵

中信房屋30日發布，旗下門市1月成交件數，全台交易量月減7.6%、年增21.9%。中信房屋總經理張世宗指出，農曆年前因活...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。