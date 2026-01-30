快訊

法案三讀兩樣情？中天自行宣布「重返52台」 華視也發聲了

新店慈濟醫院急診室傳火警！警衛及時撲滅 警疑遭縱火追查中

大陸公布中國水泥企業全球熟料產能 台泥排第六、亞泥排第十

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

大陸官網公布2025中國水泥企業全球熟料產能前十名排行，在市場需求降緩、整體產量降低下，台泥（1101）以6,922.1萬噸列排行第六、亞泥（1102）以2,611.8萬噸名列第十；在當地房地產投資持續調整中，台、亞泥指出，對2026年大陸市場營運保守謹慎。

若排除中國大陸以外的其他國家，光是以大陸本地熟料產能前十名排行，台泥以5,118.6萬噸排名第七名。

根據統計，2025年中國大陸水泥產量為16.93億噸，年減6.9%。水泥產量創2010年以來新低。大陸前三大水泥公司分別為中國建材、海螺水泥及金隅冀東水泥，三公司熟料年產能各為3.21億噸、2.3億噸及1億噸。

台泥統計，從2025年營收結構來看，旗下土耳其OYAK與葡萄牙Cimpor兩大子公司占台泥整體營收的四成以上，中國大陸水泥營收占比已降至20％以下。亞泥方面，面對全球經濟波動與大陸房市景氣低迷帶來的挑戰，亞泥大陸事業版圖也受市場需求疲弱影響，水泥售價與銷量下滑，2025年營收年減17％。

對於2026年中國大陸水泥市場的產業景氣，國內水泥廠認為，2026年雖是當地「十五五」規劃的開始之年，預估基建、公共工程等固定資產投資可望增加。

不過，水泥業者指出，當前中國大陸水泥產業效益的改善，不只是在需求面改善，更需要供給面嚴格執行「超產治理」和「錯峰生產」等減量調控政策，以維護市場供需平衡。能否在這些關鍵減量政策上形成並落實產業共識，才會是決定2026年當地水泥企業獲利能否回溫的關鍵因素。

台、亞泥均認為，大陸水泥市場雖在當地政府政策支持下進行改善，但整體產業環境仍面臨價格壓力、需求也持續降緩。供給面上雖有供給側改革、嚴控產能等加大政策的管控。但整體市場還是處於供給大於需求，因此對2026年的營運仍是謹慎保守看待。

市場 亞泥

延伸閱讀

陸與東協在菲律賓審議通過「南海行為準則」 下步磋商路線圖

大陸各省市台辦主任發表新年賀詞 今年對台工作關鍵詞速覽

陸商務部長王文濤會見英國貿易大臣凱爾：願擴大進口優質產品

施凱爾訪北京 大陸公布：下調威士忌關稅至5%、積極考慮對英免簽

相關新聞

股、房表現不同調 1月房市交易表現仍相對保守

景氣燈號亮出紅燈，且近期台股屢創新高，資本市場氣氛熱絡，但房市表現相對保守，呈現「股房背離」的走勢，根據永慶房產集團統計...

無懼汽車市場不景氣 和泰：有信心今年可達標

汽車龍頭和泰車今（30）日舉行尾牙，席開59桌，和泰總經理蘇純興表示，國內外政經狀況還是很複雜，對今年市場來說都是很大的...

萬海航運總經理謝福隆：2026年貨櫃輪市場比2025年旺

萬海航運（2615）總經理謝福隆30日表示，2月貨櫃輪市場需求轉淡，3月受惠於回教開齋節（Eid al-Fitr）跟華人...

《住宅法》修正三讀 促租屋市場透明化、提高包租補助

立法院會30日最後一次院會，通過《住宅法》修正案三讀。此次修法重點包括：租屋市場透明化，主管機關應定期蒐集、分析及公布租...

長庚醫院年終佳 董座王瑞慧大方發出5.2個月再加發2萬元紅包

再過半個月就過年了，各醫療院所陸續公布年終獎金。在全國擁有11大院區的長庚醫療體系，30日宣布2025年度的年終獎金，將...

中信房屋1月交易量月減年增 專家：3月是房市風向關鍵

中信房屋30日發布，旗下門市1月成交件數，全台交易量月減7.6%、年增21.9%。中信房屋總經理張世宗指出，農曆年前因活...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。