大陸公布中國水泥企業全球熟料產能 台泥排第六、亞泥排第十

大陸官網公布2025中國水泥企業全球熟料產能前十名排行，在市場需求降緩、整體產量降低下，台泥（1101）以6,922.1萬噸列排行第六、亞泥（1102）以2,611.8萬噸名列第十；在當地房地產投資持續調整中，台、亞泥指出，對2026年大陸市場營運保守謹慎。

若排除中國大陸以外的其他國家，光是以大陸本地熟料產能前十名排行，台泥以5,118.6萬噸排名第七名。

根據統計，2025年中國大陸水泥產量為16.93億噸，年減6.9%。水泥產量創2010年以來新低。大陸前三大水泥公司分別為中國建材、海螺水泥及金隅冀東水泥，三公司熟料年產能各為3.21億噸、2.3億噸及1億噸。

台泥統計，從2025年營收結構來看，旗下土耳其OYAK與葡萄牙Cimpor兩大子公司占台泥整體營收的四成以上，中國大陸水泥營收占比已降至20％以下。亞泥方面，面對全球經濟波動與大陸房市景氣低迷帶來的挑戰，亞泥大陸事業版圖也受市場需求疲弱影響，水泥售價與銷量下滑，2025年營收年減17％。

對於2026年中國大陸水泥市場的產業景氣，國內水泥廠認為，2026年雖是當地「十五五」規劃的開始之年，預估基建、公共工程等固定資產投資可望增加。

不過，水泥業者指出，當前中國大陸水泥產業效益的改善，不只是在需求面改善，更需要供給面嚴格執行「超產治理」和「錯峰生產」等減量調控政策，以維護市場供需平衡。能否在這些關鍵減量政策上形成並落實產業共識，才會是決定2026年當地水泥企業獲利能否回溫的關鍵因素。

台、亞泥均認為，大陸水泥市場雖在當地政府政策支持下進行改善，但整體產業環境仍面臨價格壓力、需求也持續降緩。供給面上雖有供給側改革、嚴控產能等加大政策的管控。但整體市場還是處於供給大於需求，因此對2026年的營運仍是謹慎保守看待。