股、房表現不同調 1月房市交易表現仍相對保守

景氣燈號亮出紅燈，且近期台股屢創新高，資本市場氣氛熱絡，但房市表現相對保守，呈現「股房背離」的走勢，根據永慶房產集團統計，1月全台交易量月增1%、年增25%。

進一步觀察七都，與去年12月相比，台北與桃園持平，新北微增1%，新竹縣市量增5%，台中月增3%，台南量增6%，高雄則成長2%。

若與去年1月同期相比，台北市年增15%，新北市年增34%，桃園市量增26%，新竹縣市年增30%，台中市量增36%，台南市年增27%，高雄市則量增12%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，由於去年農曆春節落在1月底、2月初，房市交易天數縮減7天，勢必影響房市交易量能，反觀今年1月是完整的月份，工作天數較長，交易量成長也實屬必然。

陳金萍指出，觀察1月看屋量與12月相當，顯示民眾看屋意願不減，但決策期拉長。

展望後市，陳金萍指出，在第七波信用管制持續，加上銀行授信態度仍偏審慎的狀況下，市場交易主力仍以自住與首購族群為核心，回歸市場正常供需，量能難以快速放大。

整體而言，未來房市變數仍多，包括全球政經局勢變化、房市政策的持續性以及市場供給等，若賣方把握市場氣氛，適度讓利才能加速成交，房市買氣也才有緩步回升的機會。因此，買賣雙方在價格上的博弈仍是今年房市交易量增減的關鍵。