無懼汽車市場不景氣 和泰：有信心今年可達標

汽車龍頭和泰車今（30）日舉行尾牙，席開59桌，和泰總經理蘇純興表示，國內外政經狀況還是很複雜，對今年市場來說都是很大的壓力，但是很有信心，和泰的強項是在最不確定的時候能做好最充分的準備，不管碰到什麼挑戰都可以克服達成目標。

和泰董事長黃南光表示，去年汽車產業面臨多重挑戰，關稅與貨物稅政策變化不定，讓整體市場信心低迷，消費動能也趨於保守。在這樣的情況下，台灣汽車市場全年總銷量僅來到了41.4萬台，比2024年少了4.3萬台，市場競爭也更加激烈。

但黃南光表示，和泰全年營收超過2766億元，再次創下歷史新高，TOYOTA、LEXUS和HINO依然穩居各自市場的領導地位，TOYOTA與LEXUS，再度同時拿下台灣汽車市場年度銷售冠軍與亞軍，這不只是數字上的成就，更代表市場對品牌價值的高度肯定。

黃南光指出，TOYOTA不僅蟬聯國產車、進口車雙料冠軍，全年登錄台數近12.5萬台，持續穩坐市場龍頭，年度市占率更達30.1%，寫下12年來新高。

LEXUS全年登錄突破28600台，連續三年蟬聯豪華車市場冠軍，市占率更達28%，刷新近十年來的紀錄，展現品牌在豪華車市場的領導力。

黃南光表示，展望今年，隨著人工智慧（AI）的快速發展，期許持續創新，帶給客戶不只是優質的產品與服務，更是全方位的體貼與用心，讓每一位客戶都能感受到和泰的專業與溫度。