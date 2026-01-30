快訊

北市大安區爆今年首例漢他病毒！7旬翁染病8天亡 住家周邊捕獲2陽性鼠

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

無懼汽車市場不景氣 和泰：有信心今年可達標

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
和泰今舉行尾牙，總經理蘇純興（圖中）率本部長進行表演。記者林海／攝影
和泰今舉行尾牙，總經理蘇純興（圖中）率本部長進行表演。記者林海／攝影

汽車龍頭和泰車今（30）日舉行尾牙，席開59桌，和泰總經理蘇純興表示，國內外政經狀況還是很複雜，對今年市場來說都是很大的壓力，但是很有信心，和泰的強項是在最不確定的時候能做好最充分的準備，不管碰到什麼挑戰都可以克服達成目標。

和泰董事長黃南光表示，去年汽車產業面臨多重挑戰，關稅與貨物稅政策變化不定，讓整體市場信心低迷，消費動能也趨於保守。在這樣的情況下，台灣汽車市場全年總銷量僅來到了41.4萬台，比2024年少了4.3萬台，市場競爭也更加激烈。

但黃南光表示，和泰全年營收超過2766億元，再次創下歷史新高，TOYOTA、LEXUS和HINO依然穩居各自市場的領導地位，TOYOTA與LEXUS，再度同時拿下台灣汽車市場年度銷售冠軍與亞軍，這不只是數字上的成就，更代表市場對品牌價值的高度肯定。

黃南光指出，TOYOTA不僅蟬聯國產車、進口車雙料冠軍，全年登錄台數近12.5萬台，持續穩坐市場龍頭，年度市占率更達30.1%，寫下12年來新高。

LEXUS全年登錄突破28600台，連續三年蟬聯豪華車市場冠軍，市占率更達28%，刷新近十年來的紀錄，展現品牌在豪華車市場的領導力。

黃南光表示，展望今年，隨著人工智慧（AI）的快速發展，期許持續創新，帶給客戶不只是優質的產品與服務，更是全方位的體貼與用心，讓每一位客戶都能感受到和泰的專業與溫度。

黃南光也說，和泰也將持續強化整體布局、積極發展新事業，為長期成長累積扎實基礎，近期正式投入日本商用車事業投資。這不僅能進一步強化與豐田集團長期穩健的合作關係，未來更可活用在台灣累積的成功經驗與管理作法，協助當地事業穩健發展，為集團帶來新的成長動能。

和泰董事長黃南光。記者林海／攝影
和泰董事長黃南光。記者林海／攝影
和泰總經理蘇純興。記者林海／攝影
和泰總經理蘇純興。記者林海／攝影

市場 南光

延伸閱讀

豐田汽車蟬聯銷售冠軍

TASTE BY LEXUS攜手米其林一星餐廳方蒔 獻上專屬車主的白色情人節饗宴

「皇冠」上的粉嫩草莓！Toyota Crown換上粉紅外衣與地方特色有關

Toyota、Lexus 2025北美年銷量達250萬輛！近一半買家選擇電氣化車型

相關新聞

中信房屋1月交易量月減年增 專家：3月是房市風向關鍵

中信房屋30日發布，旗下門市1月成交件數，全台交易量月減7.6%、年增21.9%。中信房屋總經理張世宗指出，農曆年前因活...

運價指數連四跌 SCFI運價指數周跌幅9.67%

農曆年前趕出貨進入尾聲，運價指數連四跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於30日出爐，指數下跌141.11點至...

長庚醫院年終佳 董座王瑞慧大方發出5.2個月再加發2萬元紅包

再過半個月就過年了，各醫療院所陸續公布年終獎金。在全國擁有11大院區的長庚醫療體系，30日宣布2025年度的年終獎金，將...

無懼汽車市場不景氣 和泰：有信心今年可達標

汽車龍頭和泰車今（30）日舉行尾牙，席開59桌，和泰總經理蘇純興表示，國內外政經狀況還是很複雜，對今年市場來說都是很大的...

萬海航運總經理謝福隆：2026年貨櫃輪市場比2025年旺

萬海航運（2615）總經理謝福隆30日表示，2月貨櫃輪市場需求轉淡，3月受惠於回教開齋節（Eid al-Fitr）跟華人...

《住宅法》修正三讀 促租屋市場透明化、提高包租補助

立法院會30日最後一次院會，通過《住宅法》修正案三讀。此次修法重點包括：租屋市場透明化，主管機關應定期蒐集、分析及公布租...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。