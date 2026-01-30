無懼汽車市場不景氣 和泰：有信心今年可達標
汽車龍頭和泰車今（30）日舉行尾牙，席開59桌，和泰總經理蘇純興表示，國內外政經狀況還是很複雜，對今年市場來說都是很大的壓力，但是很有信心，和泰的強項是在最不確定的時候能做好最充分的準備，不管碰到什麼挑戰都可以克服達成目標。
和泰董事長黃南光表示，去年汽車產業面臨多重挑戰，關稅與貨物稅政策變化不定，讓整體市場信心低迷，消費動能也趨於保守。在這樣的情況下，台灣汽車市場全年總銷量僅來到了41.4萬台，比2024年少了4.3萬台，市場競爭也更加激烈。
但黃南光表示，和泰全年營收超過2766億元，再次創下歷史新高，TOYOTA、LEXUS和HINO依然穩居各自市場的領導地位，TOYOTA與LEXUS，再度同時拿下台灣汽車市場年度銷售冠軍與亞軍，這不只是數字上的成就，更代表市場對品牌價值的高度肯定。
黃南光指出，TOYOTA不僅蟬聯國產車、進口車雙料冠軍，全年登錄台數近12.5萬台，持續穩坐市場龍頭，年度市占率更達30.1%，寫下12年來新高。
LEXUS全年登錄突破28600台，連續三年蟬聯豪華車市場冠軍，市占率更達28%，刷新近十年來的紀錄，展現品牌在豪華車市場的領導力。
黃南光表示，展望今年，隨著人工智慧（AI）的快速發展，期許持續創新，帶給客戶不只是優質的產品與服務，更是全方位的體貼與用心，讓每一位客戶都能感受到和泰的專業與溫度。
黃南光也說，和泰也將持續強化整體布局、積極發展新事業，為長期成長累積扎實基礎，近期正式投入日本商用車事業投資。這不僅能進一步強化與豐田集團長期穩健的合作關係，未來更可活用在台灣累積的成功經驗與管理作法，協助當地事業穩健發展，為集團帶來新的成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言