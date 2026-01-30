萬海航運總經理謝福隆：2026年貨櫃輪市場比2025年旺

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海航運總經理謝福隆2026年美國關稅政策抵定紅利會開始發威，貨櫃輪市場將比2025年好。黃淑惠攝

萬海航運（2615）總經理謝福隆30日表示，2月貨櫃輪市場需求轉淡，3月受惠於回教開齋節（Eid al-Fitr）跟華人農曆年結束開始出貨，3月的貨量會明顯回升；2026年美國關稅政策底定紅利會開始發威，貨櫃輪市場將比2025年好。

謝福隆指出，近年來，全球貨櫃輪業者，對於合理運價都非常堅持，相互砍價的時代很難再現。市場擔心紅海危機解除後，貨櫃船舶過多的疑慮，到目前為止，市場船舶日租金居高不下，現在日租8萬美元都還租不到船，疫情前日租只要2萬美元，所以市場船舶還是非常吃緊。

今年的農曆年出貨旺季提前，隨著長假即將到來，貨主擔心2月交通運輸可能都會受到影響，包括拖車、碼頭工人會陸續返鄉過節，中國大陸農曆年要出口貨從12月就開始暴增，出貨旺季提早到12月，2025年12月上旬，北美線有一波反彈；2月開始過年，2月貨量會較淡；不過，3月開始歐、美補貨需求增加，3月是觀察今年貨櫃輪市場的動態變化最主要還是要觀察過完年後3月以後發展。

謝福隆進一步表示，美國的關稅政策變化已經達到一個比較穩定的狀態，再加上2026年11月美國即將大選，對於經濟相關議題會更小心處理。市場對於紅海恢復後，貨櫃輪供應過剩問題將浮現，就目前看起來，全球各地港口建設跟不上船舶增加的速度，再加上船舶大型化，港口設備不足，包括上海、寧波、馬來西亞、印尼及歐洲地區許多港口長期存在港口壅塞問題，塞港仍是2026年牽動貨櫃輪市場供需的關鍵因素。

塞港問題造成全球船舶周轉率降低，推估船舶遶行好望角，約吸納大概280萬個TEU；至於為塞港的問題，也會降低全球艙位供給200萬TEU，全球各大海運業者為了要維持固定船期的服務，必須增加船舶來營運，所以不能過於簡單去看船舶供給跟經濟成長率的變化，而是要全面去看市場供、需變動。

