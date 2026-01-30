春節採買需求增 台糖推平價商品專區穩定物價

因應春節採買需求，台糖今天表示，全台20家台糖蜜鄰便利超市自2月1日至28日推出「平價商品專區」，販售台糖有機米、食用油、砂糖、罐頭，及安心豚豬肉等多項民生產品，最低76折。

台糖指出，春節期間民生用品需求隨之增加，台糖持續關注物價走勢，透過平價專區、不調漲政策及優惠促銷行動，響應政府穩定物價措施。

台糖透過新聞稿表示，台糖長期配合物價穩定政策，儘管原料成本波動，民生用砂糖及沙拉油零售價仍未調漲，小包裝砂糖每公斤維持新台幣36元、3公升小包裝沙拉油則是每瓶169元；在萬物齊漲的時代，台糖於自有通路蜜鄰超市設置平價專區，此次平價專區祭出最低76折優惠。

台糖指出，平價專區主打多項台糖熱銷商品，包含有機米、食用油 （沙拉油、葵花油及紅花籽油）、砂糖 （二砂、細砂、晶冰糖），以及罐頭（鮪魚、鳳梨、玉米粒、蕃茄汁秋刀魚及安心豚豬肉醬）等品類。

同時，因應過年圍爐需求，提供安心豚冷藏豬肉及小包裝冷凍肉系列等多元選擇。另有多款春節禮盒，如團圓圍爐組合（安心豚肉片及火鍋餃）、高地小農咖啡、富貴橄欖油、台糖蜆精及台糖活力養生飲等保健品。