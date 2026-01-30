快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

春節採買需求增 台糖推平價商品專區穩定物價

中央社／ 台北30日電

因應春節採買需求，台糖今天表示，全台20家台糖蜜鄰便利超市自2月1日至28日推出「平價商品專區」，販售台糖有機米、食用油、砂糖、罐頭，及安心豚豬肉等多項民生產品，最低76折。

台糖指出，春節期間民生用品需求隨之增加，台糖持續關注物價走勢，透過平價專區、不調漲政策及優惠促銷行動，響應政府穩定物價措施。

台糖透過新聞稿表示，台糖長期配合物價穩定政策，儘管原料成本波動，民生用砂糖及沙拉油零售價仍未調漲，小包裝砂糖每公斤維持新台幣36元、3公升小包裝沙拉油則是每瓶169元；在萬物齊漲的時代，台糖於自有通路蜜鄰超市設置平價專區，此次平價專區祭出最低76折優惠。

台糖指出，平價專區主打多項台糖熱銷商品，包含有機米、食用油 （沙拉油、葵花油及紅花籽油）、砂糖 （二砂、細砂、晶冰糖），以及罐頭（鮪魚、鳳梨、玉米粒、蕃茄汁秋刀魚及安心豚豬肉醬）等品類。

同時，因應過年圍爐需求，提供安心豚冷藏豬肉及小包裝冷凍肉系列等多元選擇。另有多款春節禮盒，如團圓圍爐組合（安心豚肉片及火鍋餃）、高地小農咖啡、富貴橄欖油、台糖蜆精及台糖活力養生飲等保健品。

台糖 物價

延伸閱讀

基隆往返大台北14條主要國道客運 春節每日1千餘班次疏運

台南議會春節慰問軍警消 春聯「天驥護佑」免費領取

新光醫院春節期間病房全開 啟動「跨科住院」機制盼解急診壅塞

花蓮災區印象春節訂房僅3成 有業者選擇停業整修

相關新聞

中信房屋1月交易量月減年增 專家：3月是房市風向關鍵

中信房屋30日發布，旗下門市1月成交件數，全台交易量月減7.6%、年增21.9%。中信房屋總經理張世宗指出，農曆年前因活...

運價指數連四跌 SCFI運價指數周跌幅9.67%

農曆年前趕出貨進入尾聲，運價指數連四跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於30日出爐，指數下跌141.11點至...

長庚醫院年終佳 董座王瑞慧大方發出5.2個月再加發2萬元紅包

再過半個月就過年了，各醫療院所陸續公布年終獎金。在全國擁有11大院區的長庚醫療體系，30日宣布2025年度的年終獎金，將...

萬海航運總經理謝福隆：2026年貨櫃輪市場比2025年旺

萬海航運（2615）總經理謝福隆30日表示，2月貨櫃輪市場需求轉淡，3月受惠於回教開齋節（Eid al-Fitr）跟華人...

《住宅法》修正三讀 促租屋市場透明化、提高包租補助

立法院會30日最後一次院會，通過《住宅法》修正案三讀。此次修法重點包括：租屋市場透明化，主管機關應定期蒐集、分析及公布租...

「雙捷運」兩頭不到岸？ 購屋族搶單關鍵在這裡

建案銷售時常以「雙捷運」作為訴求，但市場上也不乏質疑聲音，認為不少產品實際位於兩站之間，走到任一站都得花上一段時間，稱為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。